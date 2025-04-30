5月報稅季到！單身年收超過44.6萬才需繳稅、優惠方式這裡看

5月的報稅季又來了，小弱肌這次整理了報稅的優惠還有最簡單的繳稅方法，覺得喜歡的話也可以幫我分享給家人朋友喔。

單身者年收入要超過44.6萬才要繳稅，較去年更提高！

免稅標準

單身－44.6萬 夫妻－89.2萬 家庭－113.9萬（5歲以下子女一名）

報稅方式

手機報稅（簡單操作方法可看上方圖片） 線上網頁申報 財政部報稅軟體 至稅務機關現場報稅

報稅注意事項

今年繳稅因應關稅政策有延長時間需在6月30日前完成申報 各家銀行的分期優惠都要使用線上繳款 逾期報稅需繳交滯納金

又到了一年一次的報稅季，小弱肌整理了報稅的優惠資訊還有最簡單的繳稅方法，大家會選擇哪一種報稅方式呢？小弱肌覺得手機報稅最方便。

提醒大家，記得申報完成後約2-3天，一定要再上網確認有無申報成功，最近也開始多了很多有關報稅的詐騙，大家也要多加注意來路不名的繳稅詐騙簡訊。

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