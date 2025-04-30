台東學校司令台要繳房屋稅？稅務局：電腦勾稽無法審核

台東利嘉國小近日收到繳稅通知，讓校長、老師感到納悶怎麼學校還要繳稅，一查竟是「司令台」，立即反應給稅務機關。縣府稅務局解釋，因房屋稅務條例第15條修正，電腦勾稽無法審核，只要拍照證明日司令台就可免稅。

校長林庭瑤表示，前幾天收到稅單，原以為是自己的，仔細一看卻是學校要繳房屋稅新台幣500餘元，他再看一下地址，真的是寫利嘉國小，這是他第一次聽到學校需要繳房屋稅。他電詢稅務局，職員告訴他，是電腦自動勾稽出來的。

稅務局房屋稅科長龔琬指出，只要有屋頂的建築物都可算是房屋，過去房屋價值在10萬元以下免繳房屋稅；但去年房屋稅條例第15條修正，非屬自然人（例如法人）不適用免繳，因此電腦只要勾稽到非自然人有房屋就會寄繳稅通知，司令台有屋頂屬於房屋。