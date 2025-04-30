議員揭「凸槌稅單」房屋稅增近3倍！新北稅捐處揭2原因

房屋稅新制5月開徵。新北市議員陳世軒說，近日接獲民眾陳情，發現房屋稅率莫名增加近3倍，查詢後才發現是系統轉換導致資料錯誤；議員陳明義也批評，政府有8個月的準備期卻大出包誇張至極。新北稅捐處指出，有2情況導致自住房屋收到非自住稅單，若有溢繳稅款，稅捐處也會主動退稅。

陳世軒指出，民眾陳情說自住用且設籍多年從未變動過，名下更無其他財產，但收到的房屋稅單卻顯示「非自用的3.2％」，致電到稅捐處詢問，打了一個下午只好轉到總機，才知道原來有太多詢問電話，因系統轉換導致課稅資料出錯。

陳世軒批評，新北市光是新莊，一個早上新莊稅捐處臨櫃就能湧入近200名民眾，電話也是直接被打爆，尤其這不只在新北，台北市跟其他縣市也都有同樣問題出現，大量凸槌稅單浪費民脂民膏，造成民眾不便，

陳世軒說，這次稅務系統改版，財政部財政資訊中心提供的程式指令與地方稅捐處的原始資料，出現轉檔錯誤，才導致民眾收到的房屋稅單有誤，中央與地方之間溝通出現落差。陳抨擊，數發部今年預算高達50.77億，主要任務之一就是承接更多跨部門系統整合的任務，呼籲數發部、財政部與各地方稅捐單位，盡快釐清系統轉檔問題，避免類似事件一再重演。

新北稅捐處指出，民眾自住房屋收到非自住稅單，主要是因舊制非按自住稅率核課，及去年7月1日新制上路後新取得的房屋，民眾應辦竣戶籍登記向稅捐處申報，但民眾誤以為不用申報，導致列入非自住房屋。

另外一種情形則是，房屋稅新制新增「辦竣戶籍登記」規定，若已按舊制自住稅率核課者，僅須於3月24日前辦竣戶籍登記，稽徵機關即會主動核定續按自住稅率核課，但此項作業中央規畫由稅務系統勾稽戶政系統主動處理，少部分案件因兩系統建置地址格式不一致，或設籍人親屬關係為三親等(曾祖父母等)或養子女未能勾稽，故民眾所收到之稅單仍為非自住。