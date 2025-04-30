快訊

公幼海嘯／全數招滿 熱門幼兒園「軟實力」打動家長

越戰結束50年：橙劑毒害殘留至今，美國不負責？

又一專家指證性虐待！精神醫作證：「剴剴」眼神空洞、有憂鬱症

聽新聞
0:00 / 0:00

議員揭「凸槌稅單」房屋稅增近3倍！新北稅捐處揭2原因

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
房屋稅差別稅率2.0新制，今年5月1日首次開徵。本報資料照片
房屋稅差別稅率2.0新制，今年5月1日首次開徵。本報資料照片

房屋稅新制5月開徵。新北市議員陳世軒說，近日接獲民眾陳情，發現房屋稅率莫名增加近3倍，查詢後才發現是系統轉換導致資料錯誤；議員陳明義也批評，政府有8個月的準備期卻大出包誇張至極。新北稅捐處指出，有2情況導致自住房屋收到非自住稅單，若有溢繳稅款，稅捐處也會主動退稅。

陳世軒指出，民眾陳情說自住用且設籍多年從未變動過，名下更無其他財產，但收到的房屋稅單卻顯示「非自用的3.2％」，致電到稅捐處詢問，打了一個下午只好轉到總機，才知道原來有太多詢問電話，因系統轉換導致課稅資料出錯。

陳世軒批評，新北市光是新莊，一個早上新莊稅捐處臨櫃就能湧入近200名民眾，電話也是直接被打爆，尤其這不只在新北，台北市跟其他縣市也都有同樣問題出現，大量凸槌稅單浪費民脂民膏，造成民眾不便，

陳世軒說，這次稅務系統改版，財政部財政資訊中心提供的程式指令與地方稅捐處的原始資料，出現轉檔錯誤，才導致民眾收到的房屋稅單有誤，中央與地方之間溝通出現落差。陳抨擊，數發部今年預算高達50.77億，主要任務之一就是承接更多跨部門系統整合的任務，呼籲數發部、財政部與各地方稅捐單位，盡快釐清系統轉檔問題，避免類似事件一再重演。

新北稅捐處指出，民眾自住房屋收到非自住稅單，主要是因舊制非按自住稅率核課，及去年7月1日新制上路後新取得的房屋，民眾應辦竣戶籍登記向稅捐處申報，但民眾誤以為不用申報，導致列入非自住房屋。

另外一種情形則是，房屋稅新制新增「辦竣戶籍登記」規定，若已按舊制自住稅率核課者，僅須於3月24日前辦竣戶籍登記，稽徵機關即會主動核定續按自住稅率核課，但此項作業中央規畫由稅務系統勾稽戶政系統主動處理，少部分案件因兩系統建置地址格式不一致，或設籍人親屬關係為三親等(曾祖父母等)或養子女未能勾稽，故民眾所收到之稅單仍為非自住。

稅捐處說，辦竣戶籍登記及申報期限已延長至6月2日，民眾可於該期限內更正或補申報，即可改按自住稅率課徵，若有溢繳稅款，稅捐處也會主動退稅。因個案情況或有不同，納稅人如仍有疑義請向稅捐處及各分處洽詢或辦理查對更正。

新北市議員陳世軒說，近日接獲民眾陳情，發現房屋稅率莫名增加近3倍，查詢後才發現是系統轉換導致資料錯誤。圖／陳世軒提供
新北市議員陳世軒說，近日接獲民眾陳情，發現房屋稅率莫名增加近3倍，查詢後才發現是系統轉換導致資料錯誤。圖／陳世軒提供

戶籍 房屋

延伸閱讀

BCL／本土年輕球員發威 新北國王大勝新加坡聖公文化奪二連勝

藍黨工陳貞容遭押 中選會：新北選委會將速陳報免派案

新北三芝兒三公園步道完工 民眾使用更舒適安全

桐在瑞芳花現音樂 新北瑞芳桐花祭滿滿客家元素

相關新聞

5月報稅季到！單身年收超過44.6萬才需繳稅、優惠方式這裡看

5月的報稅季又來了，小弱肌這次整理了報稅的優惠還有最簡單的繳稅方法，覺得喜歡的話也可以幫我分享給家人朋友喔。

房屋稅調高至3.2%惹民怨 藍綠議員隔空交火互批市府失職

今年報稅季即將到來，卻有不少新北市民陸續發現房屋稅率異常上升，引發廣泛關注與不滿。有民眾表示，原本自住多年、且無其他房產...

台東學校司令台要繳房屋稅？稅務局：電腦勾稽無法審核

台東利嘉國小近日收到繳稅通知，讓校長、老師感到納悶怎麼學校還要繳稅，一查竟是「司令台」，立即反應給稅務機關。縣府稅務局解...

議員揭「凸槌稅單」房屋稅增近3倍！新北稅捐處揭2原因

房屋稅新制5月開徵。新北市議員陳世軒說，近日接獲民眾陳情，發現房屋稅率莫名增加近3倍，查詢後才發現是系統轉換導致資料錯誤...

清舊債、防新欠 竹市土地稅與印花稅增6.71億助減債

新竹市政府開源節流、謹慎執行預算，連續2年累計減債逾45億。新竹市主計處說明，去年度歲入決算數292.02億元，較預算數...

2025報稅／醫藥費能不能報稅扣除？國稅局點出三大判斷關鍵要符合

高雄國稅局表示，報稅季來臨，民眾申報綜合所得稅時，若想列報本人、配偶或扶養親屬的醫藥及生育費扣除額，要特別注意，只要該筆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。