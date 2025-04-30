房屋稅調高至3.2%惹民怨 藍綠議員隔空交火互批市府失職

今年報稅季即將到來，卻有不少新北市民陸續發現房屋稅率異常上升，引發廣泛關注與不滿。有民眾表示，原本自住多年、且無其他房產的住宅，今年竟被課以高達3.2%的非自住稅率，讓人錯愕。

國民黨市議員陳明義批數位部、財政部電子化改革大出包，綠議員李宇翔則提醒房屋稅是新北市府的地方稅，跟中央無關。李宇翔也說已發文要求財政局全面徹查核實，主動重寄繳費單。

陳明義指出，房屋稅改革早在去年7月上路，政府有8個月準備期，卻因系統轉換出錯導致稅單錯誤，荒唐至極。批評財政部與數位發展部預算龐大卻管理混亂，提醒民眾務必檢查稅率是否異常，若發現不符要盡速向稅捐處提出異議，以便重新核發稅單。

民進黨議員李宇翔則反擊指出，房屋稅屬地方稅收，為新北市府稅捐稽徵處職責，中央並未介入實務徵管。李宇翔表示，自己也遭錯課非自住稅率，已反映給財政局，對方承諾將重新確認後重寄稅單。他批評新北市政府稅務管理混亂，強調不分藍綠都應嚴格監督。

新北市稅捐處也出面說明，房屋稅2.0制度自今年5月起首次實施，若去年6月30日前已適用自住稅率，且於今年3月24日前完成戶籍登記者，可自動續用自住稅率。但若戶政與稅務系統地址格式不一致，或與設籍人屬三親等親屬，將導致未能自動勾稽，影響判定。申報期已延長至6月2日，符合資格者可補申報並退還溢繳稅金。