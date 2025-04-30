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清舊債、防新欠 竹市土地稅與印花稅增6.71億助減債

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府開源節流、謹慎執行預算，連續2年累計減債逾45億。新竹市稅務局去年度土地稅及印花稅收入較預計增加共6.71億元，為公庫挹注豐沛財源。圖／報系資料照
新竹市政府開源節流、謹慎執行預算，連續2年累計減債逾45億。新竹市稅務局去年度土地稅及印花稅收入較預計增加共6.71億元，為公庫挹注豐沛財源。圖／報系資料照

新竹市政府開源節流、謹慎執行預算，連續2年累計減債逾45億。新竹市主計處說明，去年度歲入決算數292.02億元，較預算數增加18.03億，新竹市稅務局土地稅及印花稅收入較預計增加共6.71億元，為公庫挹注豐沛財源。

新竹市主計處指出，去年度總預算原列歲入歲出差短7.12億元，經開源節流，除歲入實收數較以往大幅增加外，歲出預算整體執行率仍維持9成以上，最終歲入、歲出賸餘達33.43億元，轉絀為餘。

主計處說明，去年度歲入決算數292.02億元，較預算數增加18.03億元，除統籌分配稅款增加外，新竹市稅務局於去年度辦理「防止新欠及清理舊欠」，展現成效，土地稅及印花稅收入較預計增加共6.71億元等，不僅維護租稅債權，實現公平正義，更為公庫挹注豐沛財源。

主計處表示，去年度歲出決算數258.59億元，較預算數減少22.52億元，各局處謹慎執行預算，去年度市府推動多項社會福利政策與公共建設計畫，包括提高生育津貼補助至每胎3萬元、擴增敬老卡及愛心卡使用項目、布建社區照顧關懷據點等；充實各式警消設備、強化治安管理與建構健全災害防救體系等。

市府也加強交通及行人安全改善、大眾運輸設施及停車場興闢建、市區道路橋樑維管、區域排水及雨水下水道清淤疏濬、持續推動焚化爐升級整備工程、強化資源回收再利用等，營造優質的市容環境。

此外，建構新竹好學的優質教育環境與數位智慧校園、完成新建校舍、運動操場以及老舊廁所整建等工程等；透過舉辦食品展、風箏節、購物節、微光市集、過好年藝術燈節等，成功帶動竹市觀光及產業發展。在推動多元文化及特色藝文活動方面，除參與人數較往年大幅增加外，更獲得多項國際大獎，施政成果豐碩，成績亮眼。

主計處指出，經歲入、歲出相抵結果，計有賸餘33.43億元，新竹市2年內大幅減少債務逾45億元，減債比率高達45%，人均負債從每人2萬2139元降至1萬1913元，人均減債高達1萬元，減債幅度創歷史新高。

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