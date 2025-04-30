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健保費全額可列扣除額 健保署教5大管道取得繳費證明

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
又到報稅季，衛福部健保署提醒，申報個人綜合所得稅時，113年度健保費和補充保險費可以全額列舉扣除，不受全年保險費扣除額上限限制。本報資料照片
又到報稅季，衛福部健保署提醒，申報個人綜合所得稅時，113年度健保費和補充保險費可以全額列舉扣除，不受全年保險費扣除額上限限制。本報資料照片

又到了五月報稅季，衛福部健保署今提醒，申報個人綜合所得稅時，113年度健保費和補充保險費可以全額列舉扣除，不受全年保險費扣除額上限限制。

健保署表示，民眾辦理綜合所得稅申報，可透過連結「財政部電子申報繳稅服務網」，使用綜合所得稅電子結算申報繳稅系統，於完成身分驗證後，即可下載113年度健保費和補充保費資料，免檢附繳費單據，作業簡便又快捷。

健保署表示，若民眾需要113年度健保費繳費證明，即日起亦可利用下列管道取得：

1. 健保快易通APP：

點選「健保櫃檯」>「健保費繳納」>「保費繳納證明」項下，可申請將繳費證明寄至指定的電子郵件信箱。

2. 健保署全球資訊網（https://www.nhi.gov.tw）：

點選「網路櫃檯」>「承保網路櫃檯」>「一般民眾」>「個人健保資料網路服務作業」項下，使用自然人憑證或已完成註冊的健保卡登入後，即可於「各類證明申請及列印作業」>「保費繳納證明（年度報稅）線上列印作業」申請下載。

3. 統一超商之多媒體資訊工作站:

點選「申辦服務」>「政府/學校便民服務」>「自然人憑證e政府服務專區」>「健保繳費證明列印」項下，使用自然人憑證登入後即可列印，惟需自付列印費。

4. 在鄉（鎮、市、區）公所加保的民眾，可攜帶個人身分證正本，向加保的鄉（鎮、市、區）公所、健保署各分區業務組或聯絡辦公室申請；在公司（行號）或工會（農會、漁會）投保的民眾，請向您投保的公司（行號）或工會（農會、漁會）申請。

5. 補充保險費扣費證明，請向各扣繳單位申請。

民眾如對上述取得管道有疑義，請撥打健保署免付費諮詢專線0800-030-598，手機請改撥（02）4128-678洽詢。

保費 健保署 報稅 所得稅 櫃檯 綜合所得稅

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