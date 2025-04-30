銷售禮券開發票 兩種樣態

財政部台北國稅局提醒，營業人在銷售禮券時，開立統一發票的時機點分成兩種，首先，若銷售的是「商品禮券」，應在交付禮券時開立統一發票並交給買方；但若銷售的是「現金禮券」，則是在消費者兌換貨物時，才需開立統一發票。

對民眾而言，也要留意持有的是商品禮券或現金禮券，如果是現金禮券，應記得向業者索取統一發票，除了保障自身兌獎權益，也能協助稅局掌握稅源，落實租稅公平。

國稅局說明，根據「統一發票使用辦法」規定，所謂「商品禮券」，是指禮券上載明可以兌換一定數量或種類的商品，因此，營業人在出售商品禮券時，就必須開立統一發票。

而如果是「現金禮券」，也就是禮券上只寫明金額，持有人可依金額自行選購商品的情況下，則是在客戶拿禮券兌換商品時，才需要開立發票。

舉例來說，甲公司為舉辦尾牙活動，向乙賣場購買總額50萬元的「商品禮券」，這時乙賣場應在交付禮券時，開立一張金額為50萬元的統一發票交給甲公司，之後，甲公司的員工拿這些禮券到乙賣場兌換商品時，乙賣場就不需再另外開立發票。

但如果甲公司購買的是「現金禮券」，乙賣場在交付禮券給甲公司時，可以免開發票，待甲公司員工持現金禮券兌換商品時，乙賣場才需要針對實際兌換商品的金額開立統一發票。

國稅局呼籲，營業人應自我檢視過去銷售禮券的開立發票情況，如有未依規定開立的情形，應依《稅捐稽徵法》規定，儘速補開、補報及補繳稅額，才能加計利息、免受處罰。