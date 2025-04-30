快訊

美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

綜所稅申報 避開三大地雷

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

明（1）日就是所得稅結算申報第一天，財政部台北國稅局提醒綜所稅申報常見三大地雷，提醒納稅人留意，包含列舉扣除額、特別扣除額、申報程序等，民眾報稅時務必留意規定及相關適用要件，以免產生疏漏。

財政部先前預估今年綜所稅申報戶數約690萬戶，今年包含基本生活費、免稅額、標準扣除額、特別扣除額等調升，民眾可享減稅利多，因應對等關稅衝擊，今年申報期間延長一個月，自5月1日起至6月30日止。

國稅局提醒民眾常見三大類錯誤。首先是列舉扣除額，其中又以醫藥及生育費、購屋借款利息扣除額最常出錯。

國稅局提醒，列舉醫藥及生育費扣除額，僅限於經合法立案的醫院或診所支付費用，且限於醫療費用才能列報；有些民眾錯誤將醫美整形、坐月子中心費用、聘請看護費用，甚至住院期間餐費一併列入，這些都非屬可扣除範圍。

另外，若有保險理賠，也必須先扣除理賠金額後，剩餘部分才能列報。

而購屋借款利息方面，國稅局提醒，只有用於購買自住房屋的貸款利息才可列舉，若是修繕貸款或消費性貸款支出利息，就無法適用。同時納稅人、配偶或受扶養親屬須在房屋地址完成戶籍登記，且房屋不能出租、營業或執業，否則也將無法列舉扣除。

第二大類錯誤是特別扣除額，常見錯誤發生在教育學費扣除額，國稅局提醒，教育學費扣除額僅限申報扶養子女就讀國內、外大專以上院校之子女教育學費，但不包含本人、配偶或受扶養兄弟姊妹的教育學費特別扣除額。

第三類錯誤是發生在申報程序。國稅局指出，往年常有民眾採取手機或網路報稅，因操作疏忽忘了上傳申報資料就直接退出系統。國稅局提醒，繳完稅不代表完成申報，務必確認申報資料上傳成功並取得收執聯，才算完成。

國稅局表示，民眾若在報稅後發現錯誤，原本使用網路申報民眾，只要在申報期間內重新上傳正確資料即可；但如果超過申報截止日，不論原本用什麼方式申報，都必須以書面方式向戶籍所在地稽徵機關辦理更正。

國稅局 學費

延伸閱讀

2025報稅／綜合所得稅申報扶養 手機報稅也可用

悠遊付繳稅省很大！房屋稅、所得稅最高回饋950元

2025所得稅免稅額、級距、手機報稅教學1次看！注意這1費用要自行申報

企業房地合一稅 當心五錯誤

相關新聞

綜所稅申報 避開三大地雷

明（1）日就是所得稅結算申報第一天，財政部台北國稅局提醒綜所稅申報常見三大地雷，提醒納稅人留意，包含列舉扣除額、特別扣除...

銷售禮券開發票 兩種樣態

財政部台北國稅局提醒，營業人在銷售禮券時，開立統一發票的時機點分成兩種，首先，若銷售的是「商品禮券」，應在交付禮券時開立...

企業賣地 精算應稅所得

財政部高雄國稅局提醒，企業出售適用房地合一稅的土地時，應正確計算土地交易所得額，先以土地銷售收入，扣除相關成本、費用及損...

手機報稅 依循五步驟

財政部表示，5月報稅即將展開，民眾可善用手機報稅，依照五步驟完成申報並繳稅，不僅相當方便，更可避開現場報稅人潮，節省時間...

2025報稅／綜合所得稅申報扶養 手機報稅也可用

報稅季即將來臨，財政部29日分享「綜所稅申報扶養大哉問」，從先確定是否符合扶養條件、確定有無謀生能力之後，就可以進行報稅...

悠遊付繳稅省很大！房屋稅、所得稅最高回饋950元

報稅旺季將至，為協助民眾聰明繳稅、輕鬆省荷包，悠遊付提前推出繳稅回饋活動，今年繳納房屋稅或所得稅，最高可享950元回饋，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。