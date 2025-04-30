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手機報稅 依循五步驟

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部表示，5月報稅即將展開，民眾可善用手機報稅，依照五步驟完成申報並繳稅，不僅相當方便，更可避開現場報稅人潮，節省時間。

財政部推出手機報稅以來，已經愈來愈多納稅人使用，已超過百萬申報戶使用。

財政部指出，使用手機報稅共有五步驟。首先是驗證身分，可透過行動電話認證、戶號+查詢碼、行動自然人憑證等方式驗證；第二是填寫資料，確認納稅人基本資料，或新增配偶、扶養親屬資料。

第三是確認稅額，查看系統所顯示的綜所稅額、扣繳稅額等資料；第四步驟是繳退稅款，若為繳稅案件，財政部提供多元繳納方式，包含行動支付、電子支付、ATM、信用卡、活期存款帳戶等，若為退稅案件，則可選擇直撥退稅到帳戶，或是憑單退稅。最後則是完成報稅，記得下載收執聯、妥善保存。

報稅 手機 財政部

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