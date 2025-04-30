企業賣地 精算應稅所得

財政部高雄國稅局提醒，企業出售適用房地合一稅的土地時，應正確計算土地交易所得額，先以土地銷售收入，扣除相關成本、費用及損失後，再土地漲價總數額，算出應稅所得額，若有未能扣除的土增稅，也可列為成本費用。

國稅局提醒，企業在計算可減除的土地漲價總數額時，須使用政府公告土地現值，否則可能導致誤差。

例如，甲公司2024年12月1日出售在2021年10月1日購入的土地，售價1,800萬元，購地成本1,400萬元，費用10萬元，並已繳納土增稅80萬元，在申報2024年營所稅時誤以自行申報成交金額計算土地漲價總數額為400萬元，申報課稅所得為0。

國稅局表示，甲公司應依公告土地現值1,500萬元計算，正確的土地漲價總數額應為100萬元（1,500萬-1,400萬），遠低於自行申報數字，扣除後仍有土地交易所得額需課稅，加上未扣除部分的土增稅，重新核定補徵80.5萬元房地合一稅。