快訊

美中關稅戰經貿脫鉤 陸鷹派轟「要大陸的命」：拿台灣祭旗反制美

斥資8億美元買金礦！他押注黃金15年 靠基金再海撈150億

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

越南冷軋不銹鋼涉傾銷 台廠提告要求課高額反傾銷稅

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

越南冷軋不銹鋼涉嫌對台傾銷，國內不銹鋼廠決定提告，要求政府主持公道，對越南進口冷軋不銹鋼課高額反傾銷稅，以保護國內不銹鋼市場交易秩序。

根據海關數據顯示，2024年越南大量進口冷軋不銹鋼產品到台灣，數量從2022年僅約400公噸暴增80倍至3萬多公噸，進口價格遠低於國產品價格且價差有擴大趨勢。

據業內人士指出，越南為去化國內冷軋不銹鋼多餘產能，將產品大量低價傾銷至其他國家，已引起各國密切關注並採取相關貿易救濟措施反制，如韓國貿易、工業和能源部(MOTIE)於2025年4月24日宣布，終判對原產於越南的冷軋不銹鋼課徵11.37%~18.81%反傾銷稅。

越南銷韓受阻，遂將產品大量轉銷入台，以顯著低於合理市場價格大量搶市，國產品為與之競爭不得不跟進減價，甚至在生產成本上漲時仍須降價因應，業者苦喊甚至已低於成本銷售，已嚴重影響整體產業鏈的公平競爭及穩定發展。

目前國內相關業者已委請律師搜集相關事證，近日將向財政部提出越南冷軋不銹鋼反傾銷控訴，以阻擋低價不銹鋼繼續傾銷台灣。

按往例預估，若越南出口商未能及時調整銷售策略，根據《平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法》，傾銷案立案後，財政部在調查期間將有權對相關產品課徵臨時反傾銷稅。

國內不銹鋼業界強調，反傾銷措施的目的是維護公平競爭環境，而非阻礙正常貿易，呼籲越南出口商採取負責任的行動，停止傾銷行為以維持台越雙邊貿易的健康發展。

不銹鋼 反傾銷稅 越南

延伸閱讀

麻疹職場群聚再增1例 境外移入3例曾赴越南

美中關稅戰延燒 陸商品湧入其他國家？陸駐印大使：不會擾亂經濟

麻疹增4例 越南旅遊返國3例 職場群聚擴大 匡列逾400人

在國道車禍身亡建國科大越籍生 來台多年有接單能力

相關新聞

2025報稅／綜合所得稅申報扶養 手機報稅也可用

報稅季即將來臨，財政部29日分享「綜所稅申報扶養大哉問」，從先確定是否符合扶養條件、確定有無謀生能力之後，就可以進行報稅...

悠遊付繳稅省很大！房屋稅、所得稅最高回饋950元

報稅旺季將至，為協助民眾聰明繳稅、輕鬆省荷包，悠遊付提前推出繳稅回饋活動，今年繳納房屋稅或所得稅，最高可享950元回饋，...

財政部推動跨機關便民服務 電子債權憑證將可網路申請財產及所得清單

財政資訊中心日前召開研討會議，邀請司法院與中華電信公司等單位，共同研商一項跨機關連線的便民服務措施，未來債權人可以利用法...

快登記！自用住宅登記延長至6月2日 逾期恐課高稅率

房屋稅2.0新制上路，不少民眾發現房屋稅暴增上網抱怨，甚至有網友房屋稅從原本1千多元，飆漲至7千多元。新竹市稅務局提醒，...

2025所得稅免稅額、級距、手機報稅教學1次看！注意這1費用要自行申報

月報稅季即將到來，今天這篇文章，要獻給每年一到5月就開始焦慮的你，還有人生第一次要報稅、腦袋已經轉圈圈的你。你是不是曾經有這種想法：「我有打工、我有領ETF股利，那我要報嗎？」、「我還在唸大學，會不會被國稅局叫去喝咖啡？」 別擔心，我懂你。因為我自己第一次報稅時，也是一個頭兩個大。但後來我發現，其實報稅就像寫一份「年度小結」，只是這份報告是交給政府的，內容是「我去年賺了多少？要不要繳稅？有沒有機會退一筆錢？」

企業房地合一稅 當心五錯誤

財政部中區國稅局表示，營利事業房地合一課徵所得稅實施至今，仍有營利事業因不熟悉法令或疏忽，未依規定申報導致遭補稅、處罰，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。