越南冷軋不銹鋼涉傾銷 台廠提告要求課高額反傾銷稅

越南冷軋不銹鋼涉嫌對台傾銷，國內不銹鋼廠決定提告，要求政府主持公道，對越南進口冷軋不銹鋼課高額反傾銷稅，以保護國內不銹鋼市場交易秩序。

根據海關數據顯示，2024年越南大量進口冷軋不銹鋼產品到台灣，數量從2022年僅約400公噸暴增80倍至3萬多公噸，進口價格遠低於國產品價格且價差有擴大趨勢。

據業內人士指出，越南為去化國內冷軋不銹鋼多餘產能，將產品大量低價傾銷至其他國家，已引起各國密切關注並採取相關貿易救濟措施反制，如韓國貿易、工業和能源部(MOTIE)於2025年4月24日宣布，終判對原產於越南的冷軋不銹鋼課徵11.37%~18.81%反傾銷稅。

越南銷韓受阻，遂將產品大量轉銷入台，以顯著低於合理市場價格大量搶市，國產品為與之競爭不得不跟進減價，甚至在生產成本上漲時仍須降價因應，業者苦喊甚至已低於成本銷售，已嚴重影響整體產業鏈的公平競爭及穩定發展。

目前國內相關業者已委請律師搜集相關事證，近日將向財政部提出越南冷軋不銹鋼反傾銷控訴，以阻擋低價不銹鋼繼續傾銷台灣。

按往例預估，若越南出口商未能及時調整銷售策略，根據《平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法》，傾銷案立案後，財政部在調查期間將有權對相關產品課徵臨時反傾銷稅。

國內不銹鋼業界強調，反傾銷措施的目的是維護公平競爭環境，而非阻礙正常貿易，呼籲越南出口商採取負責任的行動，停止傾銷行為以維持台越雙邊貿易的健康發展。