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悠遊付繳稅省很大！房屋稅、所得稅最高回饋950元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
3種方式輕鬆在家使用悠遊付繳納所得稅。圖／悠遊付提供
3種方式輕鬆在家使用悠遊付繳納所得稅。圖／悠遊付提供

報稅旺季將至，為協助民眾聰明繳稅、輕鬆省荷包，悠遊付提前推出繳稅回饋活動，今年繳納房屋稅或所得稅，最高可享950元回饋，還有機會抽中「稅單幫您付」超級大獎。

即日起至5月31日，使用悠遊付繳納房屋稅累積達5,000元，並使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶完成3筆消費扣款，可獲100元現金回饋券（限量3,000名）；若繳稅達10,000元，回饋提升至500元（限量4,500名，每戶擇優回饋1次）。4月29、30日完成指定條件還可額外獲得早鳥100元回饋券（限量1,500名）。此外，悠遊付更攜手玉山銀行、元大銀行、遠東銀行、華南銀行，完成指定條件最高再享350元回饋。

所得稅繳納部分，5月1日至6月30日間，使用悠遊付繳稅累計滿20,000元，並使用悠遊付錢包或綁定銀行帳戶完成3筆消費交易，可得500元回饋券（限量4,500名）；為鼓勵民眾提早報稅，5月1日至3日繳稅滿10,000元，並完成1筆扣款，還可獲早鳥100元回饋（限量1,500名）。悠遊付亦與元大銀行、遠東銀行、華南銀行合作，額外提供最高350元回饋，疊加所有回饋累積最高可達950元。

此外，活動期間每筆所得稅或房屋稅繳納，即具備參加「稅單幫您付」抽獎資格，幸運得主可獲等值回饋金（最高1萬元），預計抽出30名。免跑國稅局排隊、也不受時間限制，民眾只要在繳稅期間內，透過悠遊付APP掃描稅單Qrcode、手機線上申報選擇悠遊付支付，或於悠遊付APP首頁點擊「所得稅」圖示，輸入納稅人身分證字號及需繳納的金額即可快速繳稅，隨時隨地輕鬆完成繳稅並賺取回饋。

悠遊付繳房屋稅、所得稅省很大。圖／悠遊付提供
悠遊付繳房屋稅、所得稅省很大。圖／悠遊付提供

大銀行 房屋 繳稅

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