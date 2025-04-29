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財政部推動跨機關便民服務 電子債權憑證將可網路申請財產及所得清單

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
電子債權憑證介面（資料來源：財政資訊中心）
電子債權憑證介面（資料來源：財政資訊中心）

財政資訊中心日前召開研討會議，邀請司法院與中華電信公司等單位，共同研商一項跨機關連線的便民服務措施，未來債權人可以利用法院核發的電子債權憑證，在財政部網站上直接申請債務人財產清單與所得清單，不必再親自跑到國稅局臨櫃申請，此舉不僅有助減少民眾臨櫃往返操作時間及行政作業成本，而且也能大幅降低偽造或詐騙的風險。

這次債權人查調債務人線上申辦技術可行性研討會議4月21日在財政資訊中心召開，由該中心主任張文熙主持，並邀集司法院、中華電信及國稅局等單位代表參與討論。會中達成共識，未來財政部將建立入口網站，如果債權人持有電子債權憑證，經由司法院系統資料交換並自動查驗之後，即可線上申請債務人財產所得清單，完全不必人工介入。

財政部官員表示，隨著我國經濟成長、工商發達，國人債權債務案件也日益增加，目前每年債權人申請查調債務人財產及所得資料約為170萬份，若以每年250個工作日計算，國稅局每天平均須受理6,800份。國稅局櫃檯人員除必須仔細核對債權憑證（執行名義）的有效性外，也要登打大筆資料，相當耗費人力。為了因應龐大的申請量，部分國稅局還特別規定，單一債權人每日申請查調量不得超過100件。

司法院於2019年推出「民事強制執行線上聲請系統」，並於2022年試辦電子債權憑證。電子債權憑證除了有法院電子簽章外，並加上「國家高速網路與計算中心」的區塊鏈保護，以確保其真實性及完整性。不過，由於初期仍需要債權人配合登打執行紀錄，因此目前僅限金融機構債權人參加試辦，未來將進一步評估開放給全國民眾申請使用的時機。

據了解，玉山、國泰世華、台北富邦、台新、永豐等參加試辦的銀行債權人，目前已累計聲請換發約30萬筆電子債權憑證，並以每個月1萬多筆的速度逐步增加。預估未來電子債權憑證將擴大介接至各行政機關，以提供更多線上申領的新服務，可望減輕社會成本，達到便民服務的目標。

債務 司法院 國稅局

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