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快登記！自用住宅登記延長至6月2日 逾期恐課高稅率

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市稅務局提醒，竹市尚有1萬5000戶未辦竣戶籍登記，依規定應於3月24日前辦理，才可續享自住用優惠稅率，財政部已放寬戶籍登記至6月2日，請民眾務必申請。圖／新竹市政府提供
新竹市稅務局提醒，竹市尚有1萬5000戶未辦竣戶籍登記，依規定應於3月24日前辦理，才可續享自住用優惠稅率，財政部已放寬戶籍登記至6月2日，請民眾務必申請。圖／新竹市政府提供

房屋稅2.0新制上路，不少民眾發現房屋稅暴增上網抱怨，甚至有網友房屋稅從原本1千多元，飆漲至7千多元。新竹市稅務局提醒，竹市尚有1萬5000戶未辦竣戶籍登記，依規定應於3月24日前辦理，才可續享自住用優惠稅率，財政部已放寬戶籍登記至6月2日，請民眾務必申請。

新竹市稅務局指出，竹市2025年期房屋稅查定戶數21萬24戶，稅額20億8800萬元，較去年增加1億2800萬元，成長6.56%。稅收成長主要原因為自住房屋新增辦竣戶籍條件，部分房屋無法完成戶籍登記，導致自住房屋較去年減少2萬1898戶，稅額減少1億1000萬元；非自住房屋增加2萬1118戶，稅額增加2億1300萬元，成長達1倍。

稅務局說明，以行政區統計，東區10萬7437戶居首，占總戶數51.15%，稅額15億1307萬元，占總稅額72.44%；北區7萬285戶占33.47%，稅額3億5524萬元占17.01%；香山區3萬2302戶占15.38%，稅額2億2030萬元占10.55%。此外，排除科學園區房屋，埔頂里7441戶及稅額1億6985萬元，均為竹市最多。

稅務局表示，全國單一自住房屋稅率由1.2%降為1%，計有6萬9285人受惠，減少5146萬元，平均每人減稅742元。房屋稅2.0於5月1日首次開徵，自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬需辦竣戶籍登記條件，新竹市尚有1萬5000戶尚未辦竣戶籍登記。

稅務局提醒，請民眾盡速於6月2日前辦竣戶籍登記，並向稅務局提出申請，2025年期房屋稅才可按自住用優惠稅率課徵。民眾可掃描稅單上QR-Code，連結稅務局網站線上申辦服務、臨櫃辦理或書面郵寄等方式提出，免附戶口名簿等書證，簡單又方便。稅款如已繳納，經核定後有溢繳稅款者，稅務局也會主動辦理退稅。

房屋稅 稅款

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