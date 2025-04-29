快登記！自用住宅登記延長至6月2日 逾期恐課高稅率

月報稅季即將到來，今天這篇文章，要獻給每年一到5月就開始焦慮的你，還有人生第一次要報稅、腦袋已經轉圈圈的你。你是不是曾經有這種想法：「我有打工、我有領ETF股利，那我要報嗎？」、「我還在唸大學，會不會被國稅局叫去喝咖啡？」 別擔心，我懂你。因為我自己第一次報稅時，也是一個頭兩個大。但後來我發現，其實報稅就像寫一份「年度小結」，只是這份報告是交給政府的，內容是「我去年賺了多少？要不要繳稅？有沒有機會退一筆錢？」

2025-04-29 10:58