2025所得稅免稅額、級距、手機報稅教學1次看！注意這1費用要自行申報

5月報稅季即將到來，今天這篇文章，要獻給每年一到5月就開始焦慮的你，還有人生第一次要報稅、腦袋已經轉圈圈的你。你是不是曾經有這種想法：「我有打工、我有領ETF股利，那我要報嗎？」、「我還在唸大學，會不會被國稅局叫去喝咖啡？」

別擔心，我懂你。因為我自己第一次報稅時，也是一個頭兩個大。但後來我發現，其實報稅就像寫一份「年度小結」，只是這份報告是交給政府的，內容是「我去年賺了多少？要不要繳稅？有沒有機會退一筆錢？」

所得稅就是你一年當中，從各種來源（如薪水、股利、租金、兼職、接案收入）所獲得的收入，加總後再扣掉政府提供的各種免稅額、扣除額，最後依照稅率計算出來的稅金。

只要你有在台灣賺錢，不論是本國人還是外國人，只要所得達到申報門檻，就必須依法繳稅。

民法成年年齡已由20歲降為18歲，除了在校就學、身心障礙或無謀生能力等因素外，年滿18歲之國民都必須自行辦理結算申報。

再來，可以先看看自己過去一年有沒有收入，如果沒有就不需要報稅，而且所得稅改制以後「單身且收入低於44.6萬」也不必繳稅。

因此，符合前面的條件就不用特別報稅，但是如果你有「退稅需求」，無論年收多少都一定要報稅呦！

報稅時間？

2025年報稅期間為：5月1日（星期五）至6月30日（星期五）

這段時間內，你可以完成所有報稅流程，不論是確認稅額試算通知書，還是選擇自行申報，都要在這段期間內完成。

原本報稅截止日是5月底，但因應對等關稅政策的影響，財政部已宣佈將繳稅期限展延至6月30日，讓大家有更多時間準備與申報。如果你今年有機會退稅，或是收入不高但想拿回一點稅金，一定要記得在期限內完成申報！

我有收到「稅額試算通知書」，是什麼？

如果你去年（2024年）有收入，通常會在4月28日後收到一封來自國稅局的「稅額試算通知書」。這封通知書可能會寄送到你的通訊地址、戶籍地址，或是透過電子方式寄到你設定的Email信箱。

收到後，請依照以下步驟操作：

詳細閱讀內容 確認上面的資料是否正確（例如：收入金額、扣除額、退稅或補稅金額）。 判斷結果是哪一種：需要繳稅？就依指示繳納／可以退稅？務必填寫匯款帳戶／不繳也不退？表示你剛好打平，不用多做處理 選擇回復方式：你可以用以下方式完成報稅確認－線上登入確認／實體簽名回傳／到國稅局臨櫃處理 不同意內容怎麼辦？若你覺得通知書中的金額有誤（例如漏列收入、扣除額不正確），可以選擇改用「自行申報」的方式，重新填寫正確資料。

「稅額試算服務」不是每年、每個人都有，可以到國稅局的官網查詢「是否適用試算服務」。

年收入多少才需要繳稅？

很多人會問：「我去年賺30萬，要報稅嗎？」。其實，要不要報稅不是用「總收入」來決定，而是看你扣完所有免稅額、扣除額後的「所得淨額」，才來看你需不需要報或繳稅。

要不要報稅，不單純只是看你去年賺了多少錢，而是可以扣除一些免稅額、扣除額後計算出來的所得淨額，才是你要報稅的級距。

2025年最新免稅額與扣除額（適用2024年所得）

2025年的新制因應通膨，綜所稅的課稅級距全面上調，像是單身族的免稅門檻就提高到了44.6萬元（下圖綠色標示的➊➋➌三項加總後，就是單身族的最低免稅額），如果你有在外租屋，還能再提高到62.6萬元。

如果是兩個人都有收入的雙薪家庭，沒有養育小孩或父母的情況下，免稅門檻則是89.2萬元；而如果家裡育有兩名6歲以下的孩子，合併申報的免稅門檻就拉高到146.1萬元

那這些門檻怎麼來的？稀飯拆成幾個組合讓你來理解。

每個人本身都會有一個「免稅額」，一般是9.7萬元，如果是70歲以上的長輩，就可以再提高一些到14.5萬元。

接著，還會有一個「一般扣除額」，這個會根據你是單身還是有配偶來決定金額。

最常見的選擇是「標準扣除額」，像單身就能扣掉13.1萬元，有配偶的人就是兩倍，這種方式好處是申報超簡單，不用準備任何證明文件就可以直接扣。

當然，如果你有很多額外的開銷，像是保險、捐款、醫療費，可能選擇「列舉扣除額」會更划算，不過這就要提供發票或收據來佐證了。

今年還有個小改變，就是「房租支出」不再列在「列舉扣除額」裡面，而是單獨變成一項特別扣除額，最高可以扣到18萬元。

除了這些基本項目，還有一些針對特定身分或生活狀況的扣除額可以使用。

像是你有在上班，有固定薪資，就可以額外扣掉一筆薪資所得；如果家中有身心障礙的成員、有幼兒、有教育學費、有長期照護支出，也都能一併減少應稅金額。只是這些額外扣除額，通常需要提供證明資料才能申請。

最後，你就可以把你去年（2024 年）的總收入，一項一項扣掉上述這些免稅額、扣除額和特別扣除額，就能算出「所得淨額」啦！這個數字，才是真正會被課稅的金額。

計算公式：所得淨額＝所得總額 – 免稅額 – 標準/列舉扣除額 – 特別扣除額 – (基本生活費)

我要繳多少稅？

計算出所得淨額後，就要看你落在哪一個稅率區間。以下是 2025 年最新稅率級距（適用 2024 年所得）：

為什麼會有「累進差額」這個東西呢？其實是因為所得稅是採分段課稅，不是你整筆所得淨額都用同一個稅率來算喔！

舉個例子好了：假設肉鬆的所得淨額是60萬元，雖然他是落在12%的級距，但並不代表要整筆60萬都乘上 12%，這樣算就太兇啦！

正確的算法是，前面那59萬元是用5%的稅率來算，只有超過的那1萬元，才是用12%。

但如果直接60萬 × 12%，就會多收了前面那段本該只收5%的稅，所以政府就設計了一個「累進差額」的機制，讓你把多算的部分扣回來。

所以像肉鬆這樣的情況，就會有一個41,300元的累進差額，它是用來平衡前段稅率的差額，也就是59萬 ×（12% – 5%）= 41,300 元。

報稅其實沒那麼難

上述的內容，有沒有讓你對「所得稅」這件事更有感一點呢？

原則上，你收到的「稅額試算通知書」，上面已經會幫你套用最有利的計算方式，像是適用標準或列舉扣除額，也都會自動幫你比過一輪。所以只要內容沒有問題，大多情況下照著操作就好，不用太擔心。

手機報稅教學

瀏覽器搜尋「報稅」，點擊「綜合所得…開始報稅」 申報軟體選擇「手機報稅」 點擊「我要報稅」 選擇「行動電話驗證」 輸入身分證、電信業者、手機門號及健保卡號，再輸入驗證碼，點擊「執行身份驗證」 驗證完成，就可以開始報稅了 下載「稅額試算表」（若同意試算結果，點擊開始申報） 填寫資料 繳/退稅 完成申報

用手機報稅，還有機會抽中最高5萬元現金！預計2025年9月開獎，說不定幸運兒就是你~

ETF出借的那筆錢，真的全是你的嗎？

但稀飯身為財經領域的創作者，這邊就順便補充一個投資人比較常遇到但容易忽略的報稅細節──那就是「股票出借的利息所得」！

假設你把（00878）國泰永續高股息出借給券商，然後賺了10,000元利息。這筆收入會被算進你的「租賃所得」，列入報稅金額裡。

券商會從這筆利息裡抽走大約20%～30%的手續費，所以你實際拿到的錢，大概只剩下8,000元左右。

但麻煩來了：國稅局只看到券商報出去的總額「10,000 元」，不會主動幫你扣掉那些被抽走的手續費。

所以你如果沒有額外提供資料佐證，報稅時就會被以「10,000 元」來課稅，這樣是不是有點冤枉？

所以如果你有出借 ETF、股票等情況，記得要準備好相關的扣繳證明，報稅時向國稅局說明：「我實際拿到的錢只有8,000元，剩下的2,000元是被券商收走的費用」。

這樣就可以把這筆被多報的金額剔除掉，避免不必要的稅負。

扣繳證明如何查詢呢？可以到你的證券APP的借券專區，找到「扣繳證明與扣繳憑單查詢」進行下載。

另外補充一點：如果你出借股票所賺的利息金額超過2萬元，券商會主動幫你預扣10%所得稅。

這筆稅金會顯示在你隔年報稅的扣繳憑單上，可以用來折抵你應繳的綜所稅額，別忘了它的存在哦！（但如果你的級距在12%以上，就要多補錢~）

5月報稅季來了，想躲也躲不掉！就算再怎麼不想掏出荷包，報稅可是我們的國民義務，大家還是得乖乖上繳，才能安心過生活。

但稀飯要提醒你，不管你收入在哪個級距，我都強烈建議一定要申報！因為有可能你還能領到退稅，不申報可是白白錯過一筆錢啊。

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