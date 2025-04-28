檢討娛樂稅存廢 財政部：漸進式調整

外界要求檢討娛樂稅聲浪不斷，財政部公布近年來娛樂稅徵收狀況及稅源結構分析。財政部表示，電影院、網咖、電玩小鋼珠店等傳統休閒項目雖逐漸退場，但仍為偏鄉地區之主要稅收來源，因此漸進式調整娛樂稅，仍是較穩健的作法。

現行娛樂稅法屬於特種銷售稅性質的地方稅，依法徵收娛樂稅項目包括電影、演唱會、KTV、電動玩具、夾娃娃機、高爾夫球等，各項娛樂活動實際徵收稅率由各地方政府在法規範圍內，依地區特性及實際狀況調整，並報財政部核備，但娛樂稅從過去寓禁於徵之目的改為鼓勵休閒娛樂活動，促進經濟及就業，各地方政府也紛紛採取稅率減半或免予課徵部分項目之娛樂稅，娛樂稅之今昔定位逐漸有所轉變。

據統計，娛樂稅課徵家數從2021年受Covid-19疫情影響，全國實施三級警戒，多數縣市採停徵或減徵娛樂稅，課徵家數下探至1萬8,659家，年減13.7％；2022年進入後疫情時期，家數回升至2萬514家，年增9.9％，其後兩年平穩增加，2024年底為2萬1,421家，但仍不及疫情前2019年底2萬1,985家高點水準。

依徵收項目觀察，夾娃娃機於疫情前徵收家數成長迅速，但隨市場趨於飽和、人潮漸減，部分縣市開始管制後增幅逐漸趨緩，截至2024年底為1萬474 家；職業表演則受惠於疫後國內外知名藝人紛紛舉辦大型演出，演唱會市場復甦力道強勁，2021年至2024件數增2.2倍最多；KTV、遊樂園也在疫情後漸入佳境，近3年徵收家數各增25.6％、16.3％，但網咖、高爾夫球場及電影院等娛樂場所近3年因消費者行為模式改變，以及線上串流平臺的發展，近年漸漸減少。

財政部表示，娛樂稅實徵淨額自2022年以來的持續增長，如實反映疫後民眾迅速回歸正常生活，進而帶動娛樂產業蓬勃發展，尤其隨大型演唱會蔚為風潮帶來的稅收增幅最為明顯，2021年至2024年短短3年間增逾6倍，而KTV及夾娃娃機依然穩居稅收主要來源，至於電影院、網咖、電玩小鋼珠店等傳統娛樂場所則逐漸退居二線。

但各地區展現不同生活風貌，藝文活動及演唱會多集中於人口較多或發展較高之都會區，成為該區娛樂稅收的主要來源；相較之下，傳統休閒項目雖逐漸退場，但仍為偏鄉地區之主要稅收來源。

財政部表示，隨經濟結構變化及文化產業的發展，娛樂稅存廢議題屢被討論，主張廢除者認為與推動文化創意及觀光發展的政策方向相違背，主張維持者則著眼於維持稅收公平性及地方政府財政穩定，因此漸進式調整娛樂稅仍是較穩健之作法，目前行政院版娛樂稅法草案已將部分項目授權地方政府停徵及降低法定稅率，未來隨修法底定，將持續觀察娛樂稅及其稅源結構的轉變。