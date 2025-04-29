報稅季來了 開放查詢所得
今年5月報稅季即將展開，因應美國對等關稅衝擊，所得稅申報繳納期限延長至6月30日，國稅局表示，昨（28）日起已開放民眾查詢所得及扣除額資料，國稅局也在特定時段提供加班收件，納稅人可把握機會。
財政部高雄國稅局表示，綜所稅納稅人自4月28日起，提供所得及扣除額資料查詢，民眾除可臨櫃辦理，也可使用自然人憑證、醫護人員憑證、健保卡及密碼、行動自然人憑證、電子憑證、行動電話認證或以「戶號+查詢碼」等多種通行碼，在綜所稅申報繳稅系統自行下載所得及扣除額資料。
除綜所稅，營所稅結算申報期限也順延至6月30日，財政部北區國稅局表示，為協助國內公司行號、機關團體及執行業務事務所順利完成申報，企業可自4月28日起線上查詢去年度所得資料，作辦理結算申報參考。
財政部表示，企業也可授權代理人代為查詢，不過需在4月1日至6月30日間先完成線上授權。
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