勞工自提6%退休金 免課稅

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

5月報稅季將至，勞動部表示，勞工在每月工資6%範圍內自願提繳的退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅。

為方便勞工，勞保局已將相關資料提供給財政部資訊中心，民眾透過網路報稅會直接帶入可扣除金額，免再自行減除。

勞動部表示，依《勞工退休金條例》第14條規定，勞工在每月工資6%範圍內自願提繳的退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅。據統計，去年底自願提繳人數為119 .4萬餘人，自提金額具有節稅效果。

財政部舉例，假設勞工每月工資5萬元，依照「勞工退休金月提繳分級表」適用月提繳工資級距為50,600元，自提退休金6％即3,036元，公司向國稅局申報扣繳憑單時，給付總額為563,568元〔（50,000元-3,036元）x12個月〕。

財政部表示，這筆金額就是員工向國稅局查調或申報系統下載的薪資總額，申報個人綜所稅時不必再自行減除。

勞動部表示，勞工朋友報稅時，如發現未扣除這筆自提金額，或系統帶入金額有誤，應儘快通知公司向所屬國稅局分局或稽徵所申請更正，以免多繳稅，影響自身權益。

勞保局已將被保險人該年度勞保、農保及國保等繳費資料提供給財政部財政資訊中心，一般而言，民眾若透過網路報稅，系統會直接帶入可扣除金額，勞工無須另行檢附證明文件。

但勞動部表示，如果報稅期間被保險人仍需個人繳費證明，仍有三管道可以取得。

第一是線上查詢，只要登入勞保局e化服務系統個人網路申報及查詢作業，即可查詢並下載列印；第二是臨櫃申請，應攜帶身分證明文件、印章前往勞保局各地辦事處申請列印；第三是線上申辦郵寄，或致電勞保局國民年金組提出申請。

勞保 勞工退休金 報稅

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