企業房地合一稅 當心五錯誤

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
房屋示意圖。聯合報系資料照
房屋示意圖。聯合報系資料照

財政部中區國稅局表示，營利事業房地合一課徵所得稅實施至今，仍有營利事業因不熟悉法令或疏忽，未依規定申報導致遭補稅、處罰，國稅局指出五大常見錯誤態樣，提醒企業應正確申報。

營利事業申報房地合一稅，是在每年5月報稅季時一併與營利事業所得申報。中區國稅局提醒，最常見的錯誤是企業未依規定計算、報繳房地合一稅。依規定，企業在2021年7月1日後交易符合房地合一2.0規定的房屋、土地、房屋使用權、預售屋等，應依規定按適用稅率計算應納稅額，採「分開計稅、合併報繳」。

圖／經濟日報提供
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第二，公司以自有土地與其他營利事業（如建商）合作興建房屋，出售土地時，依規定不併計營利事業所得額，應以土地交易所得依稅率20％分開計算應納稅額。

第三，營利事業購入中古屋整修後出售，應依持有期間所適用的差別稅率計稅，也就是兩年內45％、超過兩年未逾五年35％、超過五年20％，分開計算應納稅額。

第四，營利事業出售不動產的所得歸屬年度認定，應以所有權移轉登記日為準。常見錯誤是當建設公司與地主合作興建房屋，未於所有權移轉登記日當年度列報收入、成本及費用並認列損益。

最後，營利事業出售2016年1月1日後所取得之土地，應依房地合一稅制課徵所得稅。但仍有營利事業在辦理結算申報時，將其列報為「免徵所得稅之出售土地利益」項下減除，導致錯誤。

國稅局提醒，企業應依規定設帳並按帳證紀錄計算所得額申報納稅，其興建房屋過程及出售房地交易，須記錄相關投入成本及費用支出，以掌握自身營運狀況及獲利。

若自行發現有違反相關規定致短漏報所得，依規定，在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關指定調查人員調查前，可主動補報、補繳所漏稅款，才可加息免罰。

國稅局 房地合一稅 所得稅

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