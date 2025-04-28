快訊

商務艙乘客吃到「發霉草莓」多次腹瀉 長榮航空道歉了

演唱會經濟火熱 職業表演娛樂稅3年暴增逾6倍

中央社／ 台北28日電

近年演唱會經濟爆發，反映在娛樂稅表現。財政部今天指出，113年「職業表演」的娛樂稅徵收件數與110年比較，大增2.2倍；稅額方面，由110年不到新台幣0.4億元，暴增至約2.86億元，增幅逾6倍，成長動能來自大型演唱會。同時，113年台北市、高雄市娛樂稅最大稅源都是職業表演。

財政部統計處今天發布「110年以來娛樂稅徵收狀況及稅源結構分析」指出，娛樂稅屬於地方稅，地方政府依法徵收娛樂稅項目包括電影、演唱會、KTV、電動玩具、夾娃娃機、高爾夫球等，各項娛樂實際徵收稅率由各地方政府於法規範圍內，依地區特性及實際狀況調整，並報財政部核備。

財政部統計處表示，隨時代變遷，現今各地方政府為鼓勵休閒娛樂活動，促進經濟及就業，紛紛採取稅率減半或免予課徵部分項目；目前除「舞廳、舞場」最高稅率為25%以外，其餘項目均介於0%至10%。

針對娛樂稅課徵家數，財政部統計處表示，110年受COVID-19疫情影響，全國實施三級警戒，多數縣市採停徵或減徵娛樂稅，課徵家數下探至1萬8659家，年減13.7%；113年底為2萬1421家，但仍不及疫情前高點水準、即108年底的2萬1985家。

依徵收項目觀察，財政部統計處指出，職業表演受惠於疫後國內外知名藝人紛紛舉辦大型演出，演唱會市場復甦力道強勁，113年徵收件數與110年比較，大增2.2倍；KTV、遊樂園也在疫情過後漸入佳境，113年徵收家數與110年比較，各增25.6%、16.3%。

不過，網咖、高爾夫球場及電影院等娛樂場所，113年徵收家數與110年比較不增反減，其中網咖家數減少15.2%，財政部統計處分析，主因智慧手機、平板電腦普及與手遊APP日益多元，改變消費者行為模式；同時，近年線上串流平台發展，亦使觀影不再侷限於電影院，使電影院徵收娛樂稅家數減少近1成。

實徵稅額方面，財政部統計處指出，110年在疫情衝擊下，娛樂稅實徵淨額大幅萎縮至11.6億元，創84年以來最低紀錄，所幸疫後復甦反彈，113年以20.9億元創歷年新高。

依項目檢視，財政部統計處表示，往年稅收貢獻前3名均為夾娃娃機、高爾夫球、KTV；值得注意的是，110年職業表演占整體娛樂稅收比重僅為3.4%，113年大增至13.7%、占比攀升至第4名。

官員指出，職業表演娛樂稅收由110年的約0.39億元，成長逾6倍，至113的約2.86億元，關鍵在於近年大型演唱會蔚為風潮，帶來稅收成長。

觀察各縣市娛樂稅家數及稅額占比，財政部統計處指出，113年底娛樂稅課徵家數以台中市占13.4%最高，其次為新北市11.6%、台北市10.5%，六都合占6成3。稅額方面，113年實徵淨額以新北市占17%最高，其次為桃園市14.2%、台北市13.8%。其中桃園市家數占比雖位居第 5，但因以稅率較高的高爾夫球為主力，使其稅收排名前進至第2。

進一步檢視六都及新竹縣市娛樂稅110至113年稅源分布情形，財政部統計處表示，新北市稅源以夾娃娃機、高爾夫球、KTV為主力；台北市以職業表演、KTV、電影為大宗；桃園市各年稅源高爾夫球占近5至6成左右；台中市各年稅源則以夾娃娃機居冠。

台南市方面，110至113年娛樂稅稅源都以小鋼珠占比最高；高雄市110至112年稅源主力雖都是KTV，但職業表演在113年首度超車，成為該市最大娛樂稅源；新竹縣市則各年均以高爾夫球居首。

財政部 高爾夫

延伸閱讀

陸傾銷特定鋼品及啤酒對產業造成影響 財部須決定是否課臨時反傾銷稅

整理包／蘇打綠「二十年一刻」演唱會高雄最終站　場次票價、搶票時間、座位表一次看

停車場內也不能亂停！他看演唱會慘吞紅單：上了一課

今年將邁入超高齡化社會 銀髮屋主占比去年寫新高

相關新聞

短期炒房熄火...房地合一稅季減1萬件 2年內轉售跌至18%

政府打炒房奏效，根據財政部最新統計顯示，2024年全年房地合一稅申報件數達13.4萬件，雖較2023年增加約1.7萬件，...

打炒房效應 去年第4季房地合一稅交易件數蒸發約1萬件

據財政部房地合一稅最新統計資料，2024年房地合一稅總件數達13.4萬件，雖較2023年成長約1.7萬件，不過隨著打炒房...

租屋抵稅新制 國土署：特別扣除額度上限18萬元

5月綜合所得稅申報季即將來臨，內政部國土管理署提醒，房屋抵稅新制正式上路，今年房租支出從列舉扣除額改列為特別扣除額，且免...

自住房屋稅翻倍？別忘辦戶籍登記

房屋稅開徵在即，台中市、苗栗縣查定分別有2萬多戶、10萬多戶，未依新制3月24日前辦竣戶籍登記，自住稅率改非自住稅率翻倍...

今年將邁入超高齡化社會 銀髮屋主占比去年寫新高

今年將邁入超高齡化社會，財政部統計，去年地價稅65歲以上高齡納稅人共開徵353.8萬戶，占比達33.2％，較十年前大增1...

新聞中的法律／房客占據戶籍 有法可管

5月報稅季來臨，今年租屋族申報綜合所得稅時，可將租金支出列入特別扣除額抵稅。房客申報租金扣除額，須備妥租約、支付租金證明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。