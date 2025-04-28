短期炒房熄火...房地合一稅季減1萬件 2年內轉售跌至18%
政府打炒房奏效，根據財政部最新統計顯示，2024年全年房地合一稅申報件數達13.4萬件，雖較2023年增加約1.7萬件，但隨著中央銀行第七波信用管制上路，去年第四季總件數降至約2.6萬件，較第三季大減約1萬件，短期交易明顯降溫。
從稅率分布來看，稅率20%（持有5至10年轉售）的交易占比逐年走高，2024年達36.1%，為最大宗；而課徵45%重稅（持有2年內轉售）的案件，占比則從2022年的25.5%降至18.2%，短期轉售交易明顯萎縮。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，持有2年內轉售案件減少，加上免稅案件占比僅約2成，皆創新低。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年中央銀行接連祭出第六波、第七波選擇性信用管制，使去年下半年房市交易量逐漸萎縮，短期轉售的交易，因房價增值空間有限，稅務成本提高，讓利幅度、價格競爭力不及早年購入的長期持有者。
銀行估價趨保守，同物件一年內有數筆交易紀錄，多取低價作放貸依據，以防行情被哄抬。張旭嵐指出，這也導致估價趨於劣勢，讓待售期拉長，促使短期交易量量縮。
陳定中表示，房地合一稅有三種情況可望免稅，首先是賠售；再者是設籍自住滿6年，可享400萬元免稅額；另為因房價上漲，長期持有者轉售獲利，有機會超過400萬元免稅額，因此近兩年免稅案件占比減少。
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