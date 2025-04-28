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打炒房效應 去年第4季房地合一稅交易件數蒸發約1萬件

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據財政部房地合一稅最新統計資料，去年第3季政府第七波信用管制上路後，2024年第4季總件數僅約2.6萬件，足足比第3季少了約1萬件。台灣房屋趨勢中心提供
據財政部房地合一稅最新統計資料，去年第3季政府第七波信用管制上路後，2024年第4季總件數僅約2.6萬件，足足比第3季少了約1萬件。台灣房屋趨勢中心提供

據財政部房地合一稅最新統計資料，2024年房地合一稅總件數達13.4萬件，雖較2023年成長約1.7萬件，不過隨著打炒房政策加壓，第七波信用管制上路後，2024年第4季總件數僅約2.6萬件，足足比第3季少了約1萬件。

全年房地合一稅稅率分布，稅率20%的案件，也就是持有5~10年轉售的交易，仍為最大宗，且占比逐年走高，2024年達36.1%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，而兩年內交易的45%重稅交易占比中，2024年比重為18.2%，比2022年的25.5%減少7.3個百分點，短期交易有下滑趨勢。

張旭嵐認為，去年央行接連祭出第六波、第七波信用管制，下半年的房市交易量也逐漸萎縮，而短期轉售的交易，因房價增值空間有限，稅務成本高的情況下，讓利幅度和價格競爭力不及早年就購入的長期持有者。

此外，張旭嵐指出，現在銀行估價偏向保守，尤其是同一物件一年之內有交易紀錄的物件，多半取其低價作為放貸依據，避免行情被過度哄抬的問題，因此這類估價上也趨向劣勢，也導致待售期拉長，促使短期交易逐漸減少。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，稅率20%的案件長期為房地合一稅的主流，主要是持有期間與稅率差異最明顯所致。

房地合一稅 炒房

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