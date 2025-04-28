租屋抵稅新制 國土署：特別扣除額度上限18萬元

5月綜合所得稅申報季即將來臨，內政部國土管理署提醒，房屋抵稅新制正式上路，今年房租支出從列舉扣除額改列為特別扣除額，且免稅額度從原有的12萬元增加至18萬元，提醒租屋民眾報稅時要記得申報租金支出，透過合法節稅，減輕納稅負擔。

另外，參與社會住宅包租代管方案及領取300億元租金補貼的民眾也同時可有租金補貼及報稅扣除的雙重照顧，在5月申報所得稅時，記得就實際支付的租金，扣除政府補助後，一樣可以申報租金特別扣除額，進行抵稅；強調政府持續透過多項政策，給予國人居住支持。

國土管理署表示，自106年底推動社會住宅包租代管政策以來，透過與租服業者合作，協助媒合房東與房客，確保合法租賃關係並保障居住品質，截至3月底居住中有效契約數為8.8萬餘戶，房客可申請租金補貼、享有租屋協助與修繕等支持，今年更有租金抵稅新制的支持可適用。另房東也有每屋每月1.5萬元的所得免稅額度，以及房屋稅、地價稅及所得稅等稅賦優惠，結合居住支持及稅優配套政策，攜手房東、房客共創友善租屋環境。

國土署指出，租金抵稅制度今年正式施行，且住宅租賃定型化契約不得記載事項第3點及第5點已規定，房東不得限制房客申報租金支出，也不得將應由房東負擔之稅費轉嫁給房客。

國土署強調，倘房東違規，房客可主張該約定無效，並可向縣市政府消費者保護或地政單位提出檢舉；如經限期不改善，最重可處新臺幣50萬元罰鍰並按次處罰。如對綜合所得稅申報房屋租金支出特別扣除額有任何疑問，可洽各地區國稅局或撥打0800-000321（免付費服務電話）諮詢。