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自住房屋稅翻倍？別忘辦戶籍登記

聯合報／ 記者范榮達趙容萱／連線報導

房屋稅開徵在即，台中市、苗栗縣查定分別有2萬多戶、10萬多戶，未依新制3月24日前辦竣戶籍登記，自住稅率改非自住稅率翻倍，台中一戶甚至要多繳上萬元，許多屋主傻眼，財政部宣布延長設籍及自住稅率申辦期限至6月2日，民眾要把握。

房屋稅差別稅率2.0新制首次適用上路，5月1日至6月2日開徵，民眾近來收到稅單，許多人赫然發現房屋稅暴增，稅務單位電話、臨櫃查詢不斷，財政部賦稅署4月25日通報，今年房屋稅設算日從3月24日，延長至併同繳稅期限6月2日。

房屋稅2.0規定，房屋無出租、無營業，本人、配偶、直系親屬實際居住，並辦竣戶籍登記，本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內，全國單一自住房屋現值一定標準以下，稅率1%，全國持有2至3戶，超過房屋現值標準，稅率1.2%；非自住、非出租、非繼承取得房屋，則採全國歸戶、全數累進差別稅率，台中市課稅3.2%至4.8%，苗栗縣2.6%至4.8%課徵。

苗栗縣以房屋現值100萬元計算，如果2戶自住房屋都有設籍，則今年稅額不變，若都沒設籍，稅率將從1.2%暴增為3.2%，房屋稅從每戶1萬2000元增至3萬2000元，若僅一屋設籍，稅額不變，但未設籍的另一屋房屋稅率從1.2%增為2.6%，房屋稅從1萬2000元增至2萬6000元。

台中市政府地稅局估算，以台中南屯區16年社區大樓2樓約50坪自住房屋估算，非自住要繳1.6萬元，若在期限內自住遷入戶籍，稅降為5000元，節稅達1.1萬元。

苗栗去年自住稅率1.2%、16萬4378件，今年查定自住稅率1%、7萬6247件，1.2%、6萬4732件，減少2萬3399件，台中市原自住房屋則尚有10.8萬人未設戶籍。

稅務單位提醒符合自住要件，因未辦竣戶籍登記，可於6月2日前至戶政機關辦竣戶籍登記，填寫申請書並檢附原稅單，向稅務局申請重新核發稅單，經核准後房屋稅就可享自住優惠稅率。

台中市 戶籍 房屋

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