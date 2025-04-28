贈與稅申報 五成為高齡者

財政部統計指出， 65歲以上申報贈與稅的高齡納稅人逐年遞增，去年為9.6萬人，占全體贈與人約五成。高齡者透過贈與傳承財產，去年高齡者（有稅案件）平均贈與總額為1,604萬元。

財政部指出，高齡贈與人占整體高齡人口約2.1％，也就是平均每百名高齡者約有兩人申報贈與稅，比率隨年齡增長而提升，顯示高齡者年紀愈高、愈傾向提早透過逐步贈與來傳承財產。

分析高齡納稅人贈與稅申報概況，去年申報贈與稅人數總計為19.3萬人，高齡者9.6萬人，占該年齡層人口比率2.1％。從高齡者各年齡層來看，65歲至69歲申報贈與稅者占該年齡層1.7％、70歲至74歲為2％、75歲至79歲為2.4％，80歲以上達2.8％。

高齡贈與人中達到徵稅門檻者1.3萬人，占13.5％，核定稅額約188億元，對當年贈與稅收貢獻六成三。依照稅率區分，以適用10％最多，占總件數九成四，折算平均每位高齡者贈與總額為341萬元（含免稅案件）。