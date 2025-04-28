今年將邁入超高齡化社會 銀髮屋主占比去年寫新高

今年將邁入超高齡化社會，財政部統計，去年地價稅65歲以上高齡納稅人共開徵353.8萬戶，占比達33.2％，較十年前大增10.1個百分點；去年房屋稅高齡納稅人則開徵412.8萬戶，占比35.5％、寫新高。

換言之，銀髮地主、屋主愈來愈多，占比都在三分之一上下。

財政部從租稅觀察高齡化現象。據統計，去年地價稅高齡納稅人開徵件數計353.8萬戶，占全體納稅人比率達33.2％，較2014年的23.1％、大增10.1個百分點；高齡納稅人占該年齡人口比率為78.8％，大致隨年齡愈長比重愈高。高齡者持有土地平均每戶面積45.4坪，比全體平均的36.5坪高出約9坪、24.7％，但平均每坪地價僅高出5.4％。

2024年房地稅高齡者開徵概況 圖／經濟日報提供

從縣市別來看，去年地價稅高齡納稅人申報戶數六成三集中於六都；扣除離島地區，占比以台北市41％最高，持有土地平均每戶面積以台東77.9坪最大，六都中以台中市60.2坪最大；平均每坪地價最高為台北市、高達19.5萬元，遙遙領先第二名新北市的37,445元，最低則是台東每坪2,518元。

另外，去年房屋稅高齡納稅人開徵件數為412.8萬戶，占全體納稅人比率35.5％，為史上新高，而高齡者所持有的房屋平均每戶面積為42.7坪，略高於全體40.8坪。財政部解釋，這與近年房價走高，戶內人數下降，房屋趨向小宅化等有關，而折算每坪現值，高齡者平均為6,713元，較全體平均的8,906元低24.6％，分析可能與持有的房屋屋齡較高有關。

從縣市來看，去年高齡納稅人開徵戶數所占比重以連江、台北、澎湖、南投較高，皆在四成以上，新竹市、桃園市則是高齡者比例較低的縣市，皆不到三成。每戶平均面積以台中市平均52.7坪最高、台北市平均30.3坪則是最低；扣除離島地區，每坪現值最高為台北市13,726元、新北市9,283元居次，最低則是台東3,324元。