新聞中的法律／房客占據戶籍 有法可管

5月報稅季來臨，今年租屋族申報綜合所得稅時，可將租金支出列入特別扣除額抵稅。房客申報租金扣除額，須備妥租約、支付租金證明、完成戶籍登記等證明文件。部分房東擔憂，若遇到房客租約到期仍拒絕遷出戶籍，此時該如何是好？事實上，房東因應這種情況，仍有法律手段可用。

據統計，全台灣租屋族超過100萬戶，多數房東不願意讓房客遷入戶籍的原因，包括擔心後續麻煩，像是房客不願遷出戶籍。

這種情況下，房東首先可自力救濟，向戶政事務所申請將房客戶籍「逕遷戶所」（也就是把房客的戶籍遷到戶政事務所），解決這個棘手問題。不過這個前提是，房客租約已經到期，且房客不願自行遷出，就可依《戶籍法》第50條規定，向戶政事務所提出，要求遷出房客戶籍。

這邊也要注意，戶籍遷出必須要由房屋所有權人向戶政事務所提出申請，接著戶政事務所會先進行查證，確認房客確實已無居住事實後，有兩種處理方法，一是可以查到房客現居地，戶政事務所將會發函，催告房客至戶政事務所辦理戶籍遷至現居地址，若逾期不辦理，戶政事務所就會依職權直接將房客戶籍遷至現居地址。

其次則是當無法查到房客現居地，戶政事務所就會依職權將房客戶籍遷至戶政事務所，並通報警察機關去找人。這邊也要留意，如果房客搬離租屋處，卻不主動將戶籍遷出，若最後被戶政事務所依職權逕遷戶所，戶政事務所可依《戶籍法》第79條，處以新台幣300元至900元罰鍰。

實務上，確實曾有房東遇上惡房客，故意不搬走，也不願意繳納房租，甚至占據戶籍。如果房東面臨此狀況，房東就可依照《民法》第440條，房客欠租達兩個月以上得以終止租約，並開始進行催告，如果房客仍執意不願繳納房租，那房東就可進行下一步，開始寄發存證信函或以簡訊、訊息通知來催告房客，在此期間須留下文字訊息以便佐證。

若房客仍遲不理會，房東就可依照《民法》第455條規定，要求承租人於租賃關係終止後，應返還租賃物，並且向法院提告，當催租動作明確，房客也確實惡意置之不理，最終等待法院判決確定後，就可由執法單位申請強制執行。

另外也要提醒，房東此刻一定要請警察或執行單位強制將房客物品搬走，如果房東自行處理，恐怕也會被房客反告，吃上官司。

實際上，為了保障房客就學與申請各項社會福利權利，依照「住宅租賃定型化契約不得記載事項」規定，房東是不得拒絕房客設籍。但房東也擔心遇上惡房客，擔憂房客占據戶籍風險，若遇上這樣的房客，房東可依照法令規定辦理，保障自身權益。（本文由司宇律法諮詢事務所長林司涵口述，記者余弦妙採訪整理）