囤房稅首度開徵 自住少1動作課重稅惹民怨 中央解套了

囤房稅2.0今年5月首度開徵，自住房屋必須在3月底前設籍才享有自住稅率，近期已有自住民眾沒設籍被課重稅，多繳逾萬元的稅金惹民怨。台中市地稅局說，去年即向中央建議延長自住設戶籍申報期限，獲全國各縣市支持，財政部已宣布延長至6月2日，呼籲民眾在延長期限內完成設籍。

地稅局估算，以台中市南屯區16年社區大樓2樓約50坪自住房屋估算，非自住要繳1.6萬元，若在期限內自住遷入戶籍，稅降為5000元，節稅達1.1萬元。

地稅局統計，台中市原自住房屋未設戶籍計18.5萬人，截至3月25日，已有7.7萬人完成戶籍登記，尚有10.8萬人未設戶籍，占比58.4%，據了解除無法或不願意遷戶籍，也有許多人選擇改申請作公益出租使用等，亦可以享優惠稅率。

地稅局長沈政安說，房屋稅新制，對非自住房屋課重稅，自住房屋如未於期限內完成本人、配偶或直系親屬戶籍登記並申報，將會改按非自住用課稅，全國歸戶計算並依持有戶數按差別稅率，課稅3.2%至4.8%；若本人、配偶及未成年子女全國持有1戶自住房屋，在六都設戶籍後享優惠稅率1.0%，否則持有1戶非自住稅率3.2%。

地稅局整理減稅妙招，地稅局說明，公益出租或提供作為社會住宅使用，稅率皆為1.2%，與自住用稅率相同；委託包租代管業者出租使用，可適用固定稅率，如果申報租金所得達標準者，稅率為1.5%，但是未申報租金或未達標準者的稅率為2%。