自住房屋稅翻率翻倍傻眼 苗栗稅務局籲把握延長期限

房屋稅差別稅率2.0，增訂辦竣戶籍登記要件，苗栗縣查定自住房屋稅與去年落差高達2萬多戶，稅率1.2%翻倍至少2.6%，許多屋主傻眼，財政部補救延長設籍及自住稅率申辦期限至6月2日，縣府稅務局籲請把握。

房屋稅5月1日至6月2日開徵，稅務局近來寄發繳款書，隨附房屋稅2.0新制說明，許多屋主赫然發現房屋稅比起去年爆增，稅務局電話、臨櫃查詢不斷，稅務局25日接獲財政部賦稅署通報，今年房屋稅設算日從3月24日，延長至併同繳稅期限「補救」。

稅務局指出，房屋稅2.0規定，房屋無出租、無營業，本人、配偶、直系親屬實際居住，並辦竣戶籍登記，本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內，全國單一自住房屋現值，苗栗縣172萬2000元以下，稅率1%，全國持有2至3戶，超過房屋現值標準，稅率1.2；非自住、非出租、非繼承取得房屋，則採全國歸戶、全數累進差別稅率2.6%至4.8%課徵。

稅務局分析，以房屋現值100萬元計算，新制全國單一自住房屋，設籍後會降稅，稅率從1.2%降為1%，房屋稅從原1萬2000元，降為1萬元，省了2000元。此外，苗栗縣2戶自住房屋都有設籍，則今年稅額不變，若都沒設籍，稅率將從1.2%暴增為3.2%，房屋稅從每戶1萬2000元增加3萬2000元，若僅一屋設籍，稅額不變，但未設籍的另一屋房屋稅率從1.2%增為2.6%，房屋稅從1萬2000元增加2萬6000元。

苗栗與台中各有1戶自住房屋，若兩屋都有設籍，則今年稅額不變，若都沒設籍，稅率將從1.2%增加為3.2%，房屋稅從每戶1萬2000元增加3萬2000元，總稅額增加4萬元；若僅苗栗屋設籍，其稅額不變，但未設籍的台中房屋稅率從1.2%增為3.2%，房屋稅從原1萬2000元增加為3萬2000元。