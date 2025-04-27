報稅開跑！留意六大新制 免稅額、扣除額等均調整

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
113年度綜所稅申報將於5月1日開跑，今年申報總計有六大修正。 聯合報系資料照片
113年度綜所稅申報將於5月1日開跑，今年申報總計有六大修正。 聯合報系資料照片

113年度綜所稅申報將於5月1日開跑，今年申報總計有六大修正，包括：免稅額、扣除額、課稅級距與基本生活費調整等，因此減稅利益估計達到243億元；同時，5月開徵的還有房屋稅，新制「囤房稅2.0」也將首次申報，開徵件數總計963.11萬件，稅額1,028.42億元，較前一年分別增加1.95％，稅額成長12.87％。

財政部表示，今年綜所稅報稅有六大新制上路。首先，基本生活費用調高至每人21萬元，較去年調高8,000元，也就是納稅人本人、配偶及受扶養親屬的基本生活費用總額，若超過免稅額、扣除額及特別扣除額（如儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧、房屋租金等）的合計數，可以再從所得總額中減除差額。

其次，包括免稅額、標準扣除額、列舉扣除額及其他相關扣除項目，金額都有所上調；第三，綜合所得稅課稅級距共分五級，每一級距金額全面上調，大大減輕納稅人的負擔。

第四，退職所得計算門檻提高。一次領取退職所得者，19.8萬元乘以年資以下的金額免稅，超過部分視金額多寡按比例課稅；分期領取者，全年領取總額扣除85.9萬元（調整前為81.4萬元）後，其餘金額作為課稅所得。

第五，所得基本稅額相關免稅額調整。基本所得額免稅額提高至750萬元；保險死亡給付免稅額也調高至3,740萬元；第六，幼兒學前及房屋租金扣除優化。幼兒學前特別扣除額擴大適用至6歲以下子女，第一名子女可扣除15萬元，第二名及以上每人22.5萬元，並取消原本的排富限制。

房屋租金支出由列舉扣除改為特別扣除，每戶扣除額調高至18萬元，但適用對象必須符合財政部無自有房屋者，同時也設有排富規定。

另外，採取「全國歸戶、全數累進」的囤房稅2.0也將於5月1日起申報。財政部表示，114年期房屋稅課稅所屬期間為去年7月1日至今年6月30日，依照房屋稅條例針對住家用及非住家用之各類型房屋訂定1％至5％不等的法定稅率。

據統計，房屋稅2.0開徵件數總計963.11萬件，稅額1,028.42億元，較前一年期開徵增加件數18.46萬件、1.95％，稅額成長12.87％、來到117.25億元。

六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近八成，較前一年期比較，件數增加最多為台中市，增加3.94萬件、成長3.29％；稅額增加最多為台北市，增加約19.57億元、成長11.09％。

基本生活費 房屋 特別扣除額

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