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北漂沒陪父母就沒繼承權？專家：民法早有明文規定

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
北漂子女長年在外打拚，父母照顧責任多由家鄉手足承擔，遺產分配因此容易成為家庭糾紛焦點。示意圖。聯合報系資料照片
北漂子女長年在外打拚，父母照顧責任多由家鄉手足承擔，遺產分配因此容易成為家庭糾紛焦點。示意圖。聯合報系資料照片

許多子女因工作需求長年北漂，父母的日常照顧責任多由留在家鄉的手足承擔，當長輩離世，家人間常因照顧分工不均，引發遺產分配的爭議，究竟長年在外工作、鮮少陪伴父母，是否會影響自身的繼承權？專家解釋，根據《民法》規定，繼承順位及應繼分依法律平均分配，子女不論是否曾陪伴在父母身邊，每人享有同等的繼承權。

正業地政士聯合事務所所長鄭文在分享，多年前曾有一個實際案例，一位北漂多年、在台北工作的長子，因父親過世，需辦理遺產繼承相關事宜，由於平日與父親互動較少，他對父親遺產的內容毫無概念，也自認對父母奉養不多，主動表示希望由母親及長年陪伴父母、居住在南部的弟弟處理遺產分配，自己不打算分得任何財產，只希望母親能安享晚年。

不過，日前這位弟弟向哥哥提出，需要辦理父親遺產繼承登記，請求哥哥提供戶籍謄本、印鑑證明及印章，並說明需要10份印鑑證明。哥哥感到不解，因為一般不動產過戶及存款繼承，通常2至3份印鑑證明就已足夠，為何需要準備這麼多？因此向鄭文在尋求協助

鄭文在建議這位哥哥，應先帶著父親的死亡除戶謄本、本人身分證及印章，到國稅局申請「被繼承人財產清冊」，最終發現真正原因，原來父親的遺產金額及項目與弟弟最初的說法相差兩到三倍，這也合理解釋了為何需要更多的印鑑證明份數來完成各項繼承登記。

即便如此，哥哥並未因此計較或改變初衷，仍表達願意全力配合，只希望弟弟好好照顧母親。

鄭文在提醒，遺產繼承涉及的不只是法律程序，更是家人間的信任與溝通。若對父母遺產狀況不清楚，繼承人不需與父母同住，也可憑父母死亡除戶謄本、身分證及印章，至全國任一國稅局申請查詢「被繼承人財產、金融遺產、死亡前二年度贈與及所得資料」，同時可進行遺產稅額試算，釐清應繳稅額，避免日後爭議。

鄭文在強調，不少家庭因為資訊不透明，兄弟姐妹間產生誤會甚至反目，越早掌握遺產內容，越能保障家族和諧，必要時也可尋求專家協助，讓繼承程序順利且合法完成。

印鑑 繼承權 身分證 遺產稅

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