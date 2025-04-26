還沒繳牌照稅？4月30日最後期限 錯過每3天多1% 滯納金

今年使用牌照稅的繳納期限將在4月30日截止，台北市稅捐稽徵處提醒，車主務必把握時間完成繳稅，以免因逾期被加收滯納金，甚至面臨強制執行，根據規定，若超過繳納期限未完成繳稅，每逾三日將按應繳稅額加徵1%滯納金，最高可加徵至10%，若超過30日仍未繳納，除了被課徵滯納金外，還將依法移送強制執行，請納稅人務必注意時限，避免衍生額外負擔。

今年的使用牌照稅自4月1日開徵，繳納期間為一個月。北市稅捐稽徵處提醒，納稅人可選擇多元繳納管道，包括親自至代收稅款金融機構或便利商店櫃檯繳納，也可透過自動櫃員機轉帳、晶片金融卡、活期或儲蓄存款帳戶、信用卡、電子支付帳戶等方式輕鬆完成繳稅，為提供更便利的服務，透過便利商店、ATM、信用卡或電子支付帳戶等方式繳稅者，可延長至繳納期限屆滿後三日內，也就是5月3日前完成繳納，不過需要留意的是，雖然5月1日至5月3日繳稅不會加收滯納金，但仍視為逾期繳納案件。

若納稅人尚未收到或不慎遺失繳款書，也不必擔心。稅捐處指出，除了可向稅捐稽徵處申請補發稅單外，民眾也可於5月3日以前，透過地方稅網路申報作業網站，使用車牌號碼搭配身分證字號、統一編號、自然人憑證、工商憑證、金融憑證、已註冊的健保卡及密碼，或行動自然人憑證，登入「使用牌照稅線上查繳稅系統」直接查詢並繳納稅款。

針對稅額在3萬元以下的案件，稅捐處說，納稅人還可利用四大超商的多媒體資訊機進行查詢並列印繳納單，再持單至櫃台繳納，不過要特別提醒，從2026年起，超商多媒體資訊機將不再提供以健保卡認證進行地方稅查繳服務，民眾可及早熟悉其他驗證方式。

逾期未繳稅而被加徵滯納金的案件，稅捐處表示，除了可以至代收稅款的金融機構現場繳納，也可於5月30日前，透過網路繳稅服務網站使用信用卡、晶片金融卡或活期（儲蓄）存款帳戶補繳，不過需注意，若是歸戶案件（指多台車輛合併計算的稅單），則無法使用此項網路補繳服務。

此外，針對已申請長期轉帳扣繳使用牌照稅的車主，稅捐處提醒，請務必在5月2日扣款日前，確認帳戶內已存入足夠款項，以順利完成扣款，且無需額外支付手續費，呼籲納稅人儘早完成繳納，避免因疏忽產生不必要的罰金或法律程序，輕鬆守法安心開車。