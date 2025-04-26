今年限定「手機報稅」才能抽獎！總獎額 525 萬等你拿

每年5月綜合所得稅申報季一到，國稅局總是大排長龍，許多人為了報稅得耗上一整天。財政部提醒，現在報稅不用再辛苦出門排隊，只要拿起手機，就能在家輕鬆完成申報，省時又方便，更有機會參加限定抽獎，頭獎現金高達5萬元。

財政部表示，2024年度綜合所得稅申報期間自5月1日至6月30日，推薦大家多多利用「手機報稅」服務，免讀卡機、免下載APP，也不用跑國稅局，只要透過手機驗證身分後，就能直接下載稅額估算表，確認個人資料、修改配偶及扶養親屬的所得與扣除額、選擇繳（退）稅方式，最後一鍵上傳完成申報，全程簡單快速，輕鬆在家搞定。

手機報稅不僅操作簡單，繳稅方式也相當多元，無論是現金、信用卡、銀行帳戶轉帳、ATM、行動支付或電子支付帳戶都能使用，還可上傳報稅附件，讓報稅流程更順暢。

國稅局提醒，今年報稅最重要的是，今年「手機報稅」專屬推出「手機報稅趣 好禮歡樂送」全國抽獎活動，只有透過手機報稅才有機會參加，頭獎1名可獨得5萬元現金，總獎額高達525萬元，預計今年9月抽出1萬9,586位幸運兒。

國稅局說明，中獎名單將以掛號郵件通知現金得主，電子禮券得主則會透過111簡訊平台發送中獎簡訊（簡訊內容不含任何連結），請民眾留意申報時所填寫的手機號碼，避免錯失領獎機會。不論是在家、在公司，甚至在咖啡廳，只要一支手機，就能輕鬆完成報稅，還有機會把大獎帶回家，若有報稅相關問題，可撥打免費諮詢專線0800-000-321，由專人協助解答。