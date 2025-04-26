存股族、大戶與ETF投資人 股利省稅撇步一次彙整

2024年台股指數勁揚逾5100點、創歷年最大漲點，吸引民眾積極入市。隨5月報稅季將至，1300多萬戶投資人不論是存股小資族、股市大戶或ETF持有者，如何運用股利所得「合併計稅」、「分開計稅」二選一機制聰明省稅，申報攻略一次看。

所謂合併計稅，安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華說明，是將股利加上其他綜合所得合併計算稅額，並按「股利所得金額乘以8.5%」計算可抵減稅額，每一申報戶抵減稅額上限是新台幣8萬元。

若採取分開計稅，楊建華表示，股利以28%分開計算應納稅額，再與其他綜合所得計算的應納稅額，合併報繳。

股利收入合併或分開報稅？可依據適用所得稅率判斷

楊建華說明，當投資人評估應如何計算股利所得稅額時，可以依循一個簡單原則來判斷最有利的方式，如果申報戶適用的所得稅率級距是介於5%至30%之間，採合併計稅較省荷包；所得稅率級距已達40%，則要採取分開計稅才會有利。

以案例說明，單身上班族A先生，薪資所得80萬元、股利所得10萬元。

楊建華說明，選擇合併計稅，A先生綜合所得淨額計算方式為90萬元減掉免稅額9.7萬元、標準扣除額13.1萬元、薪資扣除額21.8萬元。綜合所得淨額為45.4萬元，適用綜所稅率級距為5%，抵稅前應繳納約2.27萬元；不過，10萬元股利所得可抵減8.5%、即8500元；最終，A先生須繳納約1.42萬元。

如果A先生沒有投資，薪資所得80萬元扣除免稅額9.7萬元、標準扣除額13.1萬元、薪資扣除額21.8萬元，綜合所得淨額為35.4萬元，適用綜所稅率也是5%，應繳納1.77萬元。

由此可見，A先生投資有道，多了一筆股利收入，要繳的稅反而少3500元。

此外，楊建華指出，採取合併計稅，若以每戶抵減限額8萬元除以抵減率往回推算，全年股利所得在94萬元以下者，可全額抵減；若股利可抵減稅額大於應納稅額，還可退稅，有機會退稅者一定是適用綜所稅率5%的申報戶。

針對高所得者，楊建華舉例，單身大戶B小姐薪資所得650萬元、股利所得300萬元。無論B小姐選股利合併或分開計稅，適用的綜所稅率都已達到最高級距40%，但若選擇分開計稅，等同將股利所得獨立於其他綜合所得，300萬元股利所得可適用28%計稅，相對有利。

楊建華也提到，由於目前台灣停徵證所稅，適用高稅率的投資者可思考是否不參加除權息，也就是在除息前賣出持股賺價差，將股利所得轉換為免稅的證券交易所得。

ETF收益來源大不同 獲取成分股發放配息須承擔稅負

ETF熱潮持續延燒，但投資人除關注報酬率外，也不可忽略配息課稅的眉角。楊建華指出，如果民眾是投資國內ETF，可檢視配息的來源是「ETF成分股所發放的配息」、「ETF在交易成分股時，所轉取的價差」、「收益平準金」中的哪一種，再來決定如何申報。

他說明，配息來源若是「ETF成分股所發放的配息」，屬於「股利或盈餘所得」，投資人需要繳納所得稅和健保補充保費。

楊建華進一步解釋，若單次股利給付達2萬元（含）以上，還需要扣繳二代健保2.11%補充保費，換言之，只要單次取得股利不超過2萬元，就免扣繳二代健保補充保費，所以月配息ETF可有效降低每次取得的股利，具較大節稅優勢。

如果ETF配息來源是「ETF交易成分股時，所轉取的價差」，楊建華指出，這屬於證券交易所得，免課所得稅及健保補充保費。

楊建華表示，若來源為「收益平準金」，即是拿投資者投入本金的一部分來配息，因此不計入所得，亦免課所得稅及健保補充保費。

至於要如何判斷ETF配息來源，楊建華指出，投資人收到的「收益分配通知書」上，就會註明配息組成，另外，也可前往個別ETF的發行公司查詢。

楊建華也提到，去年美國公債ETF或是美國公司債ETF相當熱門，這類ETF投資標的為海外公債或公司債，債券配息屬「海外所得」，適用個人最低稅負制，在750萬元內均可免稅；同時，因其配息來源屬於海外所得，不論單次領息金額的高低，全都免繳二代健保補充保費。