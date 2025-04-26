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先進光私募案…大立光、先進光員工 涉內線交易
光學大廠大立光驚傳內線交易遭搜索，二○二一年全數認購鏡頭廠先進光私募，有內部人提前買股，調查局台北市調查處昨約談大立光經理、先進光多名職員等廿人到案，詢後依違反證交法移送台中地檢署漏夜複訊。
全案起於多年前大立光控訴先進光侵害著作權，二○二一年雙方和解，大立光同年三月公告，以每股廿九點九二元、總額五點九八四億元，全數認購先進光兩萬張私募，成為單一法人第一大股東，擁有先進光百分之十五點二股權。
檢調查出，當時大立光、先進光有人獲悉和解重大訊息，在重訊公告前進場用人頭買股，待消息公告股價上漲，再出脫持股賺取價差。
中檢昨發動搜索查扣相關人手機、電腦鑑識，有九人列被告，案情可能延燒。大立光昨發布重訊表示，本次調查與公司無涉，不影響業務與財務。
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