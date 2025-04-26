今年房屋稅稅額 估破千億

房屋稅五月開徵，這是房屋稅差別稅率二點○新制上路後首次開徵，一一四年期房屋稅開徵件數九六三點一一萬件，稅額一千○二十八點四二億元，首次突破千億元大關，分別成長百分之一點九五及百分之十二點八七，稅收大幅成長主要是來自於非自住稅額的增加，六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近八成。

六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近八成，與一一三年期比較，件數增加最多為台中市，增加三點九四萬件，成長百分之三點二九；稅額增加最多為台北市，增加約十九點五七億元，成長百分之十一點○九。

房屋稅二點○加重非自住房屋的稅率，今年是實施第一年，但有不少屋主符合自住條件，卻來不及在今年三月二十四日前辦竣戶籍登記，現在有解套方案，財政部宣布，延長戶籍登記，並申請自住稅率期限至六月二日止。

二點○新制規定房屋符合無出租或供營業使用，本人、配偶或直系親屬實際居住使用並於該屋辦竣戶籍登記，本人、配偶及未成年子女全國合計三戶以內，且為自住房屋，可適用較低稅率百分之一點二或全國單一自住房屋百分之一稅率。

財政部賦稅署副署長陳慧綺說，今年是房屋稅二點○首次開徵，一一四年的自住房屋只有六百三十萬件，但一一三年有七百二十一萬件，可能有九十一萬戶民眾沒有辦竣戶籍登記，以致於無法適用稅率較低的房屋稅率。

由於今年房屋稅的自住稅率適用要件，是首次新增戶籍登記，財政部為維護屋主權益，將申請截止日放寬到六月二號，呼籲房屋符合自住條件，但還沒有提出申請適用自住稅率的房屋持有人，在寬限期截止前遷入戶籍，同時向地方稅稽徵機關申報，等於要跑兩個地方，先去戶政事務所遷戶籍，再到地方稅稽徵機關申報。

賦稅署組長吳君泰表示，房屋稅單四月底以前就會收到，要遷戶籍改用自住稅率的民眾，向地方稅稽徵機關申報後，就會換開新的房屋稅單，民眾按照新的稅單繳納房屋稅即可。