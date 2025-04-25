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5月報稅 勞動部：勞退自提金額不計入薪資所得課稅

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

5月報稅季即將來臨，勞動部25日表示，為了方便民眾申報113年度綜合所得稅，勞保局已將被保險人該年度勞(就、災)保、農(職)保及國保的繳費資料提供給財政部財政資訊中心，民眾透過網路報稅，系統將自動帶入可扣除總金額，無須另行檢附繳費證明，讓報稅更加便利、快速。

勞動部指出，報稅期間被保險人如需個人繳費證明，亦可利用以下三種方式取得：

1. 線上查詢：登入勞保局 e 化服務系統個人網路申報及查詢作業(https://edesk.bli.gov.tw/me/#/na/login)，即可查詢並下載列印。

2. 臨櫃申請：攜帶身分證明文件及印章至勞保局各地辦事處申請列印。

3. 國保繳費證明除可利用上述方式取得外，還可至勞保局全球資訊網線上申辦區申請郵寄；或致電勞保局國民年金組（02-23961266 轉分機6033）申請。

勞動部提醒，依照《勞工退休金條例》第 14條規定，勞工在每月工資 6%範圍內自願提繳的退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅。據統計，2024 年底自願提繳人數為 119 .4萬餘人，自提金額可節稅。勞工朋友報稅時如發現未扣除該筆自提金額，或系統帶入的金額有誤，應儘快通知事業單位向所屬國稅局分局或稽徵所申請更正，以免多繳稅款，影響自身權益。

勞保 勞工退休金 報稅

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