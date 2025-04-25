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房屋稅可延期1年或分36期繳納 申請條件曝光

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
114年房屋稅將於5月1日起開徵，新北市政府稅捐稽徵處長黃育民表示，舉證受美國新關稅政策影響，即可申請延期或分期繳。記者侯永全／攝影
114年房屋稅將於5月1日起開徵，新北市政府稅捐稽徵處長黃育民表示，舉證受美國新關稅政策影響，即可申請延期或分期繳。記者侯永全／攝影

今年因美國關稅新政衝擊，5月所得稅申報繳稅期限，從1個月延長為2個月，民眾最晚在6月30日前申報即可；同樣也是5月繳納的房屋稅，雖然沒有這項延期優惠，但可以在繳納期限內提出延期或分期繳納的申請，關鍵是要舉證自己的收入受到美國對等關稅政策影響。

新北市政府稅捐稽徵處長黃育民25日表示，因應美國對等關稅帶來的衝擊，財政部採取多項措施，若營利事業收入減少或是個人被減薪、非自願離職、工作日減少，或有其他受關稅影響情形，無法在繳納期限內一次繳清房屋稅，就可以申請延期繳納或分期繳納。

黃育民說，延期、分期繳納條件放寬許多，也沒有金額限制，只要能提出受到美國對等關稅政策影響的證據，申請延繳最長1年，分期最多可分36期（36個月），減輕納稅人負擔。

黃育民提醒，房屋稅延期或分期繳納必須在房屋稅繳納期間內提出申請，今年是5月1日起至6月2日止。

房屋稅 美國 關稅

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