代工4巨頭建「保稅工廠」降關稅衝擊 再憑AEO獲通關優惠

美國總統川普日前宣布，將對數十個國家啟動高額的「對等關稅」，也引發了全球股市發生劇烈震盪，儘管川普隨後暫停了部分關稅，同時把對中國大陸的關稅進一步提高。但川普一連串的貿易新政也讓市場不確定性進一步擴大，而財政部近日為緩解台廠受到的影響，推出三大政策支援，而代工廠英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）也因手握「保稅工廠」而入列；對此，基隆海關也向《經濟日報》補充，台美之間有簽署AEO相互承認，而4業者也都已取得資格，因此也可享有多項通關優惠。

據悉，財政部近日為提供出口廠商更強力的支持，宣布推動「金融支持、租稅優惠及簡化通關」3 大財政支援方案，全力支持我國出口供應鏈，其中在「簡化通關」方面，也為降低行政成本規劃 2 種措施，第一為保稅區通關全部免用裝箱單，只要保稅業者按月彙報報關案件，就免提供裝箱單，對象為科學園區、保稅工廠、保稅倉庫等等，每月可減少製作約 20 萬份裝箱單的成本；第二為降低行政成本，保稅區通關全免裝箱單，每月減少 20 萬份及 10 萬小時作業時間。

根據財政部關務署資料顯示，四大代工業者近年紛紛擴大建置「保稅工廠」，並陸續獲得核准、取得保稅資格，並且每家至少都擁有一座以上的「保稅工廠」，其中，英業達目前已握有2間保稅工廠，分別為旗下「桃科廠及大溪電腦廠」；而廣達目前握有的3間保稅工廠全都聚集在龜山區，分別為「集團總廠、二廠、三廠」；而緯創也握有3間保稅工廠，分別為「湖口二廠、湖口廠、竹北廠」；至於仁寶旗下唯一的保稅工廠則是位於桃園的「平鎮廠」。

事實上，政府機關當初會建置「保稅」制度，主要是為了提升產品外銷競爭力，於關稅稅率無法調降與為減輕產業所負擔生產成本之際，才建立了該「外銷品沖退原料稅的制度」，而這也是我國經濟發展史上的重要突破。基隆海關說明，依照關稅法的定義，我國的外銷品製造廠商，得依規定向海關申請核准登記為「保稅工廠」，進口原料製造或加工成產品外銷，得免徵關稅。不過其產品及免徵關稅之原料，非經海關核准並按出廠形態報關繳稅，不得出廠。

至於保稅工廠的多寡是否會對台鏈代工業者們造成什麼影響？對此，基隆海關則解釋，其實申請多寡也代表了業者單量的多寡，不過這個部分也不能代表數值的多寡，實際上應該還是看業者的需求而定，如有專業為進口原物料加工或製造，再以全數外銷的話，那申請「保稅工廠」確實就可以減免業者的一些「貨物通關」及「稅費成本」。此外，有關台美互惠方面，主要是看廠商是否有「AEO廠商資格」。

據財政部關務署TWAED官網所顯示，我國的製造業者，凡屬科學工業園區事業、加工出口區區內事業、農業科技園區事業及自由貿易港區區內事業，有下列情形之一者，得採取免繳保證金之優惠措施： 一、 其保稅機器、設備運往區外委託代為修理、檢驗或組裝測試，價值未逾新臺幣一千萬元者。 二、 其保稅貨品運往課稅區展示，價值未逾新臺幣一千萬元者。