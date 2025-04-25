快訊

美中關稅協議有望？陸方才否認談判進行中 川普：習近平已打給我

柔道／金牌戰再次不敵中村太樹 楊勇緯連兩年摘銀

黃呂錦茹遭羈押 赴地院前手寫信曝光！知情人曝她「幾乎兩天未進食」

財部：113年房地兩稅高齡納稅人 男女差距創歷年最小

中央社／ 台北25日電

據統計，財政部指出，歷年地價稅、房屋稅高齡納稅人的性別差異，戶數大致呈現男多於女，但差距逐年縮小，反映高齡女性經濟能力提高，113年地價稅男女性戶數占比相差3.8個百分點，房屋稅相差6.4個百分點，差距齊創歷年最小。

國發會預估，台灣今年65歲以上人口占比將跨越20%門檻，邁入超高齡社會。財政部發布統計專題，從營利事業經營、綜所稅、財產稅等賦稅指標中，揭露高齡族群就業與所得概況。

營利事業經營方面，財政部指出，營利事業的負責人依不同組織型態而不同，比如股份有限公司為董事（長）、獨資組織為出資人；雖需具備完全行為能力，但無法定年齡上限。

財政部表示，截至民國113年底，尚在營業的營利事業165萬家，經透過稅籍登記與戶政資料串接，負責人年逾65歲有29.1萬家（男性為負責人有18萬家、女性11.1萬家），相當於營利事業中有近5分之1為高齡負責人。高齡負責人的行業大類分布以批發零售業、製造業、住宿餐飲業及營建業為主。

此外，財政部指出，隨人口結構老化，113年地價稅高齡納稅人開徵件數達354萬戶，占全體納稅人比率達33.2%，較103年的23.1%，劇增10.1個百分點。此外，高齡者持有土地平均每戶面積45.4坪，比全體納稅義務人平均的36.4坪，高出9坪或24.7%；高齡者持有土地平均每坪地價方面，較全體納稅義務人高出5.4%。

財政部進一步表示，從113年房屋稅數據觀察，高齡者持有的房屋平均每戶面積為42.7坪，稍高於全體每戶平均的40.8坪；官員分析，應與近年房價走高，戶內人數下降，房屋趨向小宅化等有關。折算每坪現值，高齡者平均為6713元，較全體平均值8906元低24.6%，可能因為高齡者持有的房屋屋齡較高所致。

綜合觀察地價稅及房屋稅高齡納稅人的性別差異，財政部指出，歷年戶數大致都呈現男多於女，但其差距逐年縮小，反映高齡女性經濟能力的提高，113年地價稅男女性戶數占比相差3.8個百分點，房屋稅相差6.4個百分點，差距都為歷年最低，且差距較10年前分別減少7.7個、8個百分點。

針對高齡納稅義務人贈與稅申報概況，財政部說明，申報贈與稅的高齡納稅人逐年遞增，113年為9.6萬人，占全體贈與人近5成，顯示愈高齡者愈傾向規劃透過逐步贈與方式進行財產傳承。同時，113年折算平均每位高齡者贈與總額為341萬元，高於全體贈與人平均的268萬元。

房屋稅 財政部

延伸閱讀

房屋稅收大進帳！首次突破1千億大關 這縣市收入增最多

財部：銀髮族擁股利者占逾3成、年人均27.8萬元

陸財長藍佛安在美參加G20財長央行行長會議 雙邊會見國「未提及美」

產業原物料耗用 有新標準

相關新聞

房屋稅收大進帳！首次突破1千億大關 這縣市收入增最多

房屋稅5月開徵，這是房屋稅差別稅率2.0新制上路後首次開徵，114年期房屋稅開徵件數963.11萬件，稅額1028.42...

搶救錢包 財政部延長遷戶籍申報自住稅率期限至6月2日

房屋稅2.0加重非自住房屋的稅率負擔，今年是實施第一年，但可能有不少屋主原本符合自住條件，卻來不及在今年3月24日前辦竣...

91萬戶符合房屋稅自住卻未設籍 財部延長申報期能補救

為抑制囤房、鼓勵房屋有效利用，房屋稅差別稅率2.0新制從2024年7月1日施行，今年（2025年）5月首次開徵。新北市稅...

報稅截止日 延後一個月

五月所得稅申報倒數計時，財政部賦稅署長宋秀玲昨說，川普關稅政策衝擊經濟，今年報稅截止日延後一個月至六月卅日，受影響民眾可...

5月報稅 留意六大新制

2025年綜合所得稅申報將於5月1日開跑，北區國稅局提醒，今年報稅有六大重點新制上路，包括免稅額、扣除額、課稅級距等多項...

產業原物料耗用 有新標準

財政部台北國稅局表示，為協助製造業者更精準計算成本，財政部近日已核定最新的原物料耗用通常水準，適用行業包括汽車零件業、運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。