搶救錢包 財政部延長遷戶籍申報自住稅率期限至6月2日

房屋稅2.0加重非自住房屋的稅率負擔，今年是實施第一年，但可能有不少屋主原本符合自住條件，卻來不及在今年3月24日前辦竣戶籍登記，現在有解套方案，財政部今日宣布，延長戶籍登記並申請自住稅率期限至6月2日止。

財政部表示，2.0新制規定房屋符合無出租或供營業使用，本人、配偶或直系親屬實際居住使用並於該屋辦竣戶籍登記，本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內，且為自住房屋，可適用較低稅率1.2％或全國單一自住房屋1％的稅率課徵房屋稅。

財政部賦稅署副署長陳慧綺表示，今年是房屋稅2.0首次開徵，財政部統計房屋稅單情形，114年的自住房屋只有630萬件，但113年有721萬件，可能有91萬戶民眾沒有辦竣戶籍登記，以致於無法適用稅率較低的房屋稅率。

由於今年房屋稅的自住稅率適用要件，是首次新增戶籍登記，財政部為維護屋主權益，將申請截止日放寬到6月2號，呼籲房屋符合自住條件，但還沒有提出申請適用自住稅率的房屋持有人，在寬限期截止前遷入戶籍，同時向地方稅稽徵機關申報，等於要跑兩個地方，先去戶政事務所遷戶籍，再到地方稅稽徵機關申報。

賦稅署組長吳君泰表示，房屋稅單4月底以前就會收到，要遷戶籍改用自住稅率的民眾，向地方稅稽徵機關申報後，就會換開新的房屋稅單，民眾按照新的稅單繳納房屋稅即可。