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房屋稅首度突破千億大關 財部揭「其他非自住」是主因

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
新北市稅捐稽徵處長黃育民。胡順惠攝
新北市稅捐稽徵處長黃育民。胡順惠攝

2025年房屋稅將於5月開徵，財政部統計顯示，全國課徵案件達963萬多件，房屋稅額首度突破千億元大關，達1,028億元，較去年增加117億元，年增幅達12.87%。財政部分析，稅額大幅成長的主因，是非自住房屋稅率調升與戶數調整。

財政部提醒，若納稅義務人本人、配偶及未成年子女名下在全國僅持有一戶自住房，並完成戶籍遷入登記，且符合其他自住條件，就能適用1%的優惠稅率。

針對房屋稅收來源，新北市稅捐稽徵處長黃育民提醒，新制針對不同房屋用途設計差別稅率，加重空屋與多屋族持有閒置房屋的稅負，同時將全國單一自住房屋稅率調降為1%。若為其他自住使用房屋，例如公益出租人出租自住、或設定地上權供自住使用者，稅率則為1.2%。

至於非自住房屋，依使用情況區分稅率，例如出租並申報租賃所得、或繼承取得的共有房屋，稅率為1.5%至2.4%；建商持有待售新屋，2年內適用2%至3.6%；其餘非自住住家用房屋為2%至4.8%。若為營業用、私人診所、事務所等房屋，稅率則為3%至5%，人民團體等非營業用房屋為1.5%至2.5%。

據統計，六都建築戶數合計達709萬戶，占全國比重約74%，稅額達813億元，占比超過79%。其中，新北市建築件數最多、達184萬戶；台北市則以196億元的房屋稅收居全國之冠。

房屋稅收成長最多前三名為，台北市增加19.5億元，以大安區為主、新北市增加18.9億元，集中在板橋區、桃園市增加17.8億元，桃園區為主；而建築戶數增加最多的前三名則是台中市增加3.4萬戶，以北屯為主、桃園市增加2.28萬戶，以中壢為主、新北市增加2.23萬戶，以板橋為主。

黃育民分析，今年全國非自住房屋共約175萬件，其中屬「其他非自住」的約135萬件，雖然只占總戶數的14%，課稅金額卻高達201億元，成為今年房屋稅額創新高的重要推力。

財政部強調，新制上路首年，部分民眾尚未設籍於實際自住房屋。若房屋已符合自住條件，卻因未完成戶籍遷入而未能適用自住房屋稅率，應把握期限，於今年6月2日前前往戶政機關完成戶籍遷入，並向房屋所在地稅捐稽徵機關申報，經核准後，即可改按1%或1.2%的優惠稅率課徵。

房屋稅 財政部

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