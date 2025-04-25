快訊

為和平不得不犧牲？俄致命空襲首都後 基輔市長：烏恐須領土讓步

命運一樣！黃呂錦茹、柯文哲逃不過「偵查第2次」 羈押禁見理由曝光

中職／雨下不停…新莊悍將vs.桃猿延賽 今看不到李珠珢了

房屋稅收大進帳！首次突破1千億大關 這縣市收入增最多

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
房屋稅2.0新制首次開徵，稅收大增近13％，首次突破千億大關。圖／聯合報系資料照片
房屋稅2.0新制首次開徵，稅收大增近13％，首次突破千億大關。圖／聯合報系資料照片

房屋稅5月開徵，這是房屋稅差別稅率2.0新制上路後首次開徵，114年期房屋稅開徵件數963.11萬件，稅額1028.42億元，首次突破千億元大關，分別成長1.95％及12.87％，稅收大幅成長主要是來自於非自住稅額的增加，六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近8成。

財政部表示，114年期房屋稅課稅所屬期間為113年7月1日至114年6月30日。全國114年期房屋稅開徵件數總計963.11萬件，稅額1028.42億元，較113年期開徵增加件數18.46萬件、成長1.95％，稅額增加117.25億元、成長12.87％。

六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近8成，與113年期比較，件數增加最多為台中市，增加3.94萬件，成長3.29％；稅額增加最多為台北市，增加約19.57億元，成長11.09％。

114年期房屋稅繳納期間為5月1日至6月2日止，如果逾期繳納，每逾3日按滯納數額加徵1％滯納金，最高加徵10％。

財政部表示，房屋稅是地方稅，各地方稽徵機關已陸續寄出繳款書，如果沒有收到繳款書，可以向稅籍所在地稽徵機關申請補發，也可利用自然人、工商、金融憑證、已註冊健保卡及密碼或行動自然人憑證TW FidO，至地方稅網路申報作業網站（網址：https://net.tax.nat.gov.tw），登入房屋稅線上查繳稅系統，直接線上查繳稅款。

房屋稅 財政部

延伸閱讀

財部：銀髮族擁股利者占逾3成、年人均27.8萬元

新竹市房屋稅今年增加1.2億 稅額「近21億」原因曝光

房屋稅2.0遷戶籍期限已過怎麼辦？桃園地稅局教補救

房屋稅2.0助攻 苗栗縣查定稅額多2.2億元 銅鑼鄉異軍突起

相關新聞

房屋稅收大進帳！首次突破1千億大關 這縣市收入增最多

房屋稅5月開徵，這是房屋稅差別稅率2.0新制上路後首次開徵，114年期房屋稅開徵件數963.11萬件，稅額1028.42...

還有91萬戶符合自住條件未設籍 財部：6月2日能補辦

為抑制囤房、鼓勵房屋有效利用，房屋稅差別稅率2.0新制從2024年7月1日施行，今年（2025年）5月首次開徵。新北市稅...

報稅截止日 延後一個月

五月所得稅申報倒數計時，財政部賦稅署長宋秀玲昨說，川普關稅政策衝擊經濟，今年報稅截止日延後一個月至六月卅日，受影響民眾可...

5月報稅 留意六大新制

2025年綜合所得稅申報將於5月1日開跑，北區國稅局提醒，今年報稅有六大重點新制上路，包括免稅額、扣除額、課稅級距等多項...

產業原物料耗用 有新標準

財政部台北國稅局表示，為協助製造業者更精準計算成本，財政部近日已核定最新的原物料耗用通常水準，適用行業包括汽車零件業、運...

買法拍屋 不必承擔欠稅

台中市地稅局提醒，民眾如果是透過法院或行政執行機關拍賣取得的不動產（房屋或土地），在辦理產權移轉時，和一般買賣流程有所不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。