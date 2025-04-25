房屋稅收大進帳！首次突破1千億大關 這縣市收入增最多
房屋稅5月開徵，這是房屋稅差別稅率2.0新制上路後首次開徵，114年期房屋稅開徵件數963.11萬件，稅額1028.42億元，首次突破千億元大關，分別成長1.95％及12.87％，稅收大幅成長主要是來自於非自住稅額的增加，六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近8成。
財政部表示，114年期房屋稅課稅所屬期間為113年7月1日至114年6月30日。全國114年期房屋稅開徵件數總計963.11萬件，稅額1028.42億元，較113年期開徵增加件數18.46萬件、成長1.95％，稅額增加117.25億元、成長12.87％。
六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近8成，與113年期比較，件數增加最多為台中市，增加3.94萬件，成長3.29％；稅額增加最多為台北市，增加約19.57億元，成長11.09％。
114年期房屋稅繳納期間為5月1日至6月2日止，如果逾期繳納，每逾3日按滯納數額加徵1％滯納金，最高加徵10％。
財政部表示，房屋稅是地方稅，各地方稽徵機關已陸續寄出繳款書，如果沒有收到繳款書，可以向稅籍所在地稽徵機關申請補發，也可利用自然人、工商、金融憑證、已註冊健保卡及密碼或行動自然人憑證TW FidO，至地方稅網路申報作業網站（網址：https://net.tax.nat.gov.tw），登入房屋稅線上查繳稅系統，直接線上查繳稅款。
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