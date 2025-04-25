91萬戶符合房屋稅自住卻未設籍！財部延長申報期能補救

為抑制囤房、鼓勵房屋有效利用，房屋稅差別稅率2.0新制從2024年7月1日施行，今年（2025年）5月首次開徵。新北市稅捐稽徵處處長黃育民提醒，新制針對不同房屋用途設計差別稅率，藉此加重空屋、多屋族持有閒置房屋的稅負成本，並同步調降全國單一自住房屋稅率至1%，考量到新制第一年上路，讓民眾有緩衝期，可以趕緊前往稅捐稽徵機關遷入戶籍，6月2日前辦完即可適用自住優惠稅率。

黃育民解釋，根據新制規定，若納稅義務人本人、配偶及未成年子女在全國僅持有一戶自住房，且房屋現值在一定金額以下，即可享有1%優惠稅率；其他自住房屋，以及公益出租人出租使用、或以土地設定地上權供自住使用的房屋，稅率則為1.2%。

至於非自住房屋部分，則依實際使用情況細分，黃育民說明，若為出租且申報租賃所得達當地一般租金標準，或為繼承取得的共有房屋，稅率落在1.5%至2.4%，起造人持有待銷售的房屋，課稅2年內適用2%至3.6%；其他非自住住家用房屋則為2%至4.8%。營業用、私人醫院、診所、自由職業事務所用房屋，稅率為3%至5%；人民團體等非營業使用房屋則為1.5%至2.5%。

2025年期房屋稅課稅所屬期間為2024年7月1日至2025年6月30日。黃育民分析，今年全國課徵案件總數為963萬多件，房屋稅額首次突破千億元，達1,028億元，較去年成長117億元、增幅12.87%，雖房屋件數僅增約1.9%，稅額成長主要來自非自住稅率調升與戶數調整。

黃育民指出，六都合計建築戶數達709萬件，占全國約74%，稅額合計達813億元，占比逾79%，其中，新北市建築件數最多，達184萬戶；台北市則以196億元的稅收居冠。

稅收成長最多的前三名依序為，台北市增加19.5億，集中於大安區、新北市增加18.9億，板橋區為主、桃園市增加17.8億，桃園區為主；建築戶數增加最多的則是台中市增加3.4萬戶、桃園市增加2.28萬戶與新北市增加2.23萬戶，主要集中在北屯、中壢與板橋等地。

今年非自住房屋共175萬件，其中屬「其他非自住」的約135萬件，占全國14.01%，這類房屋課稅金額達201億元，為今年稅收成長主因之一。

賦稅署署長會中透過影片加碼宣布，考量到新制第一年上路，讓民眾有緩衝期，可以趕緊前往稅捐稽徵機關遷入戶籍，6月2日前辦完即可適用自住優惠稅率。據了解，與去年房屋稅自住戶數相比，還有91萬戶符合自住房屋條件但仍未設籍。