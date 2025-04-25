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房屋稅5月開徵963萬件 囤房稅2.0帶動稅額首破千億

中央社／ 台北25日電

房屋稅5月開徵、首度適用囤房稅2.0，今年開徵件數963.11萬件，稅額新台幣1028.42億元、首見突破千億大關，其中自住房屋630.11萬件、稅額約296.3億元；今年期房屋稅件數、金額分別較去年成長1.95%、12.87%。與去年期比較，開徵稅額年增最多者為台北市、成長11.09%。

房屋稅的計算方式為「稅基」乘以「稅率」，114年期將於5月開徵，且是首度適用囤房稅2.0新制。財政部賦稅署今天與新北市政府稅捐稽徵處舉辦開徵宣導記者會，提醒民眾本期房屋稅繳納期間為5月1日起至6月2日（遇假日順延）。

財政部指出，114年期房屋稅課稅所屬期間為113年7月1日至114年6月30日，全國開徵件數963.11萬件，稅額1028.42億元、續創新高且首度突破千億大關，今年期較去年期開徵件數增加18.46萬件、成長幅度1.95%，稅額成長117.25億元、幅度達12.87%。

財政部表示，六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近8成，今年期與去年期比較，稅額增加最多為台北市，增加約19.57億元或11.09%，稅額增加主因除囤房稅2.0新制效應，也應與台北市將過去打折的稅基逐步加回有關，同時，開徵件數增加最多為台中市，增加3.94萬件或3.29%。

若以使用類別區分，財政部指出，全國「住家用」房屋中，自住用的房屋件數630.11萬件、稅額約296.3億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為65.43%、28.81%；其中，全國單一自住房屋件數308.74萬件、稅額約110.13億元。

財政部表示，非自住的住家用房屋件數175.15萬件、稅額為229.99億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為18.18%、22.36%；其中，出租申報租賃所得達租金標準或繼承取得共有房屋件數18.46萬件、稅額為3.64億元，起造人待銷售5.96萬件、稅額16.08億元，其他一般的非自住住家用房屋件數134.95萬件、稅額為201.23億元。

同時，雖是非自住、但不計入囤房稅2.0適用差別稅率的房屋（比如長照機構、社宅）件數15.78萬件、稅額為9.04億元。公益出租房屋件數18.76萬件、稅額為7.11億元，占全國開徵戶數及稅額比率分別為1.95%、0.69%。

「非住家用」房屋方面，財政部進一步說明，其中營業用房屋件數100.42萬件，稅額為388.69億元，占全國開徵戶數及稅額比率分別為10.43%、37.8%。私人醫院、診所、自由職業事務所房屋件數2.78萬件，稅額13.71億元，占全國開徵戶數及稅額比率分別為0.29%、1.33%。人民團體等非住家非營業用房屋件數35.89萬件，稅額92.62億元，占全國開徵戶數及稅額比率分別為3.72%、9.01%。

房屋稅條例針對「住家用」房屋區分為自住、非自住，其中自住限3戶、稅率比非自住低。囤房稅2.0規定，全國單一自住房屋現值在一定金額以下（排除豪宅），將享有優惠房屋稅率1%；若本人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住範圍，適用稅率為1.2%。

非自住房屋方面（包含符合一定條件的出租、繼承），法定稅率從先前的1.5%至3.6%，整體調升為1.5%至4.8%，持有戶數愈多、適用稅率愈高。

「非住家用」房屋部分，供營業、私人醫院、診所或自由職業事務所用房屋，稅率為3%至5%。供人民團體等非營業使用房屋，稅率為1.5%至2.5%。

囤房稅 房屋稅

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