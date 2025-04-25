財部：銀髮族擁股利者占逾3成、年人均27.8萬元

據財政部統計，民國111年65歲以上高齡者中，有股利所得者136萬人、占整體高齡人口33.3%；高齡者總所得額中，以股利所得新台幣3778億元占最多，換算平均每人股利所得約27.8萬元，不過，男性人均37.9萬元，與女性人均19.4萬元差1.95倍之多。

隨醫療科技進步，平均壽命持續延長，國發會預估，台灣今年65歲以上人口占比將跨越20%門檻，邁入超高齡社會。財政部發布統計專題，從營利事業經營、綜所稅、財產稅等賦稅指標中，揭露高齡族群就業與所得概況。

財政部引述依據衛福部「老人狀況調查」表示，111年65歲以上者主要經濟來源，多為「本人」、占比約6成5，包含自己的退休金或軍公教等年金給付，以及自身儲蓄、利息、租金、投資所得或商業保險給付。

財政部進一步指出，依綜所稅申報資料，111年高齡（65歲以上）有所得者232.5萬人，占高齡人口的5成7，以有利息所得者170.7萬人、占高齡人口的41.8%最多；其次為股利所得者136萬人、占33.3%；同時，薪資所得者僅38.5萬人、占9.4%，主因高齡者多已退離職場。

與102年比較，財政部表示，高齡有所得人口增加58.2%，各類所得的擁有人數中，以薪資所得成長1.5倍最高，股利所得增近1.1倍次之。

就各類所得額觀察，財政部分析，111年高齡者以股利所得3778億元最多，占總所得7452億元的約50.7%，若加計利息、租賃所得，3項被動收入合占69.8%。與102年比較，股利、薪資所得額各增3、2.3倍，主因高齡人數上升，加上企業股利發放增加，以及薪資調升；不過隨利率下降，利息所得減少2.1%。

財政部指出，影響所及，9年來股利及薪資所得占比各增17.7個、5.6個百分點，利息所得減少18.3個百分點。

此外，財政部表示，111年高齡女性有所得者128.9萬人，占比為55.4%，高出男性10.8個百分點，其中女性有利息所得、股利所得者多於男性，但男性有薪資所得、租賃及權利金所得者則多於女性。與102年比較，4項所得女性人數的增幅都超過男性，尤以薪資所得者增2.3倍最多；另股利、租賃所得者各增約1.2倍。

財政部指出，折算111年高齡者每人平均總所得為32.1萬元，同時，平均股利所得為27.8萬元。以性別觀察，高齡男性人均總所得45.9萬元，為女性20.9萬元的2.2倍，且平均每人的各類所得額亦呈現男高於女，其中股利所得男性人均為37.9萬元、女性人均19.4萬元，差距倍數約為1.95倍。

財政部表示，若將111年高齡所得人的總所得（不含免稅所得、移轉收入等）由低至高排列，並切分為10等分位（每等分位23.3萬人），觀察各等分位人均年所得，較低的第1至9等分位、即合計90%者的平均所得在39.8萬元以下，但金字塔頂端的第10等分位，亦即最高10%者的平均所得則達238萬元。

財政部並表示，居金字塔頂端的最高10%高齡所得人，囊括整體高齡者薪資所得的77%、82%股利所得及70%租賃所得，可能因當中有高層管理人員、專業人士，或藉由投資獲取可觀的股利所得。