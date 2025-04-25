網購收運費 記得開發票
隨著網路購物愈來愈普遍，消費者在網購結帳時，除了支付商品價格，還常常需要另行負擔運費。針對這樣的情況，財政部高雄國稅局提醒，店家在開立統一發票時，不只是商品價格要列入，連同向消費者收取的運費也必須一併開立發票，不得分開處理或遺漏。
國稅局說明，依據《加值型及非加值型營業稅法》第1條與第16條規定，凡是在我國境內銷售貨物或勞務的營業人，所收取的所有費用，都屬於應稅銷售額，應依法課徵營業稅。
其中「銷售額」的定義，包含了除商品本身價格以外，由營業人另行向顧客收取的費用，例如運費、包裝費、服務費等，都屬於課稅範圍。
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