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產業原物料耗用 有新標準

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，為協助製造業者更精準計算成本，財政部近日已核定最新的原物料耗用通常水準，適用行業包括汽車零件業、運動器材業、營造（建）業、眼鏡及光學鏡片業，及烘焙食品業等五大類別，這些新標準自2024年度營利事業所得稅結算申報起適用。

國稅局解釋，所謂「原物料耗用通常水準」，是指在正常經營情況下，各行業平均所需耗用的原物料比例，這些數據是由國稅局邀集專家學者、產業公會及相關單位實地調查與研究後彙整而成，並經財政部核定公告。

國稅局說明，調整目的在於提供營利事業與稅務機關在辦理營所稅結算申報及後續查核時的合理參考依據，使雙方有共同標準可循，降低爭議發生的機會。

國稅局進一步指出，企業在進行營所稅結算申報時，應檢視自家實際原物料耗用情況，並與所屬行業的「通常水準」進行比對，如果企業耗用比例過高，可能會被懷疑有低報銷售或高估成本等情形；反之，若比例過低，也可能導致財務結構不合理，正確使用最新的行業標準，對於企業而言不僅是遵法責任，更是保障自身權益的重要關鍵。

原物料 國稅局 財政部

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