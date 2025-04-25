買法拍屋 不必承擔欠稅

台中市地稅局提醒，民眾如果是透過法院或行政執行機關拍賣取得的不動產（房屋或土地），在辦理產權移轉時，和一般買賣流程有所不同。

通常房屋或土地在所有權移轉前，會先由稅務機關查核是否有稅款未繳清，確認無欠稅後，地政機關才會辦理過戶登記。

然而，若是經由法拍取得的不動產，則由執行機關負責在拍賣款項中優先代扣應繳稅捐，例如土地增值稅、地價稅、房屋稅及營業稅等，扣完後才會進行剩餘款項的分配。

根據《稅捐稽徵法》第6條規定，這些稅捐的清償順位高於一般債權，甚至優先於銀行或其他債權人的抵押權。因此，即使該不動產原本有設定抵押，政府仍會優先從拍賣所得中扣除應繳稅款。

地稅局也說明，拍賣程序完成後，執行機關會依債權人申報的金額分配拍賣所得，並依法優先清償相關稅款。若拍賣所得不足以全額償還欠稅，未清稅款將由稅務機關繼續向原欠稅人，也就是原地主或屋主追討，與買方得標人無關，不會轉嫁到買方身上。