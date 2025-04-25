5月報稅 留意六大新制

2025年綜合所得稅申報將於5月1日開跑，北區國稅局提醒，今年報稅有六大重點新制上路，包括免稅額、扣除額、課稅級距等多項調整，今年申報戶數約690萬戶，估算整體減稅利益約243億元。

同時，民眾善用手機報稅或網路申報，其中手機報稅還能抽最高5萬元頭獎，且免排隊、免奔波，在家輕鬆報稅。

今年稅制的六大重點修正，首先是基本生活費用調高至每人21萬元，比去年增加8,000元，已是連四年調升，估計有208萬戶受惠。

第二，免稅額與各類扣除額全面上調，個人免稅額提高為9.7萬元，較去年增加5,000元；標準扣除額提高為13.1萬元，較去年增加7,000元。

其他列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、長期照顧等特別扣除額，金額都有所提高。

第三，綜合所得稅課稅級距全面調整，五級稅率的各級距金額提高，有效降低整體稅負；第四，針對退休族群，退職所得計算標準放寬，一次領取的免稅額為19.8萬元乘以年資，分期領取者的免稅額則由81.4萬元調高至85.9萬元。

第五，所得基本稅額制的免稅額上調，基本所得額免稅額從670萬元增至750萬元，保險死亡給付免稅額也從3,330萬元提高至3,740萬元。

第六，幼兒學前與房屋租金扣除優化。幼兒學前特別扣除額擴大適用年齡從五歲以下改為六歲以下。同時，扣除額度提高，適齡子女從每人可扣除12萬元，提高為15萬元；第二名及以上子女，每人可扣除22.5萬元。預估72萬戶家庭受惠。

房屋租金支出改列為特別扣除，每戶上限由12萬元提高到18萬元，不需房東同意、只需檢附租賃契約與付款證明。

除了減稅措施，今年也因應經濟壓力，推出最長36期、約三年的分期繳納方案，可延後至6月底前申報且不加計利息，申請門檻大幅放寬，若因減薪、離職、工時減少或其他困難情況都可申請，國稅局設有專線協助辦理。